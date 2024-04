Michael Bisping responde às reclamações da luta principal do UFC 300 e acredita que o card não precisava de Conor McGregor

As expectativas exageradas de uma luta principal do UFC 300 de cair o queixo significavam que quase qualquer confronto seria alvo de críticas.

Isso foi especialmente verdadeiro para a atração principal, onde Alex Pereira defenderá seu título dos meio-pesados ​​contra Jamahal Hill em uma luta que acabou sendo marcada depois de quase todo o card já ter sido finalizado. Em qualquer outro pay-per-view, Pereira x Hill pode ser considerado um evento principal sólido, mas muitos fãs explodiram quando essa foi anunciada como a luta final no possivelmente o maior card da história do UFC.

O membro do Hall da Fama do UFC, Michael Bisping, entende por que as pessoas ficaram tão agitadas depois que Pereira x Hill foi anunciado como a luta principal do UFC 300, mas ele acredita que as reclamações são infundadas.

“Acho que por ser o UFC 300, eles esperavam algo como um Brock Lesnar contra Tom Aspinall ou apenas superstars selvagens, como um Khabib. [Nurmagomedov] contra GSP (Georges St-Pierre)”, disse Bisping ao falar ao MMA Fighting. “A realidade é que se você olhar para o UFC 200, o que foi isso? Miesha Tate-Amanda Nunes, uma grande luta e que ainda assim foi um card fantástico. Eu não acho que as pessoas estavam reclamando. Claro, era para ser Jon Jones x Daniel Cormier 2 e certos eventos aconteceram naquela semana para evitar que isso acontecesse.

“Mas ouça, quando você olha para Alex Pereira, o que ele conquistou neste esporte em tão pouco tempo é simplesmente fenomenal. O homem só teve quais sete lutas? Vença quatro ex-campeões. Agora ele tem potencial para lutar e vencer e adicionar um quinto campeão ao seu currículo. Campeão da categoria dois pesos em tão pouco tempo. Quando você olha para Alex Pereira, ele só luta contra os melhores que existem. Parece que ele só está lutando contra campeões repetidas vezes. Jamahal Hill, por outro lado, foi o campeão, venceu Glover Teixeira, estilo emocionante. É verdade que não é um dos maiores nomes da história do pay-per-view das artes marciais mistas, mas acho que é uma luta absolutamente convincente.”

Como houve tanto entusiasmo em torno do UFC 300, Bisping acredita que quase qualquer luta que não fosse algo completamente fora do comum teria enfrentado críticas semelhantes a Pereira x Hill.

“É uma luta legítima pelo título e está no topo de um dos melhores cards já compilados”, disse Bisping. “OK, talvez não tenha sido a destruição da Terra ou um terremoto ou uma avalanche de ‘oh meu Deus’, mas foi uma luta que faz sentido e é uma luta que vale a pena ser a manchete do projeto, na minha opinião.”

Talvez o maior nome disponível que não recebeu cartão amarelo no UFC 300 tenha sido o ex-campeão de duas divisões Conor McGregor.

Muitas pessoas presumiram que o retorno de McGregor à ação depois de quase três anos afastado aconteceria no card histórico de abril, mas o CEO do UFC, Dana White, rejeitou isso enfaticamente.

Acrescente a isso, McGregor acabou de encerrar semanas de promoção para sua estreia no cinema no recém-lançado Road House remake que o obrigou a viajar ao redor do mundo para inúmeras estreias e obrigações de mídia. Segundo os termos de um contrato com um estúdio de cinema, os atores são obrigados a promover um projeto como esse, então McGregor passar quase um mês viajando para promover Road House teria tornado quase impossível um campo de treinamento para o UFC 300.

Bisping defende tanto poder de estrela quanto McGregor comanda, sua presença não era realmente necessária para vender o UFC 300 quando se olha o card de cima a baixo.

“Acho que nunca houve qualquer discussão sobre [Conor] estando em 300”, disse Bisping. “Quem sabe qual é a situação do Conor. Tem havido muita especulação, mas ele não vai lutar neste card. Ele estará lutando em algum momento, espero que no verão, como anunciou. O homem é uma estrela. Quando ele voltar, ainda será um grande evento. Acho que o UFC 300 nem necessariamente precisa do Conor.

“Conor constrói esses eventos espetaculares apenas com seu nome adicionado. Então eu acho que, de certa forma, é bom que outras pessoas tenham a chance de ser a atração principal de algo tão monumental e tão importante para a linha do tempo do UFC.”

Em 2016, McGregor foi originalmente escalado para ser a atração principal do UFC 200, antes que um desentendimento o levasse a adiar seu retorno até o UFC 202, pouco mais de um mês depois. A aposta valeu a pena para o UFC, com ambos os cartões vendendo mais de 1 milhão de pay-per-views em muito pouco tempo.

Se McGregor acabar lutando no UFC 303 em junho, a promoção poderá desfrutar de ganhos semelhantes, desde que o UFC 300 ainda produza números de grande sucesso.

De cima a baixo, Bisping simplesmente não vê como alguém pode realmente reclamar da qualidade do card do UFC 300, mesmo que você não goste do evento principal.

“Acho que no papel, quando você olha para isso, há um potencial de que este seja o maior card de luta já montado”, disse Bisping. “Eu sei que muitas pessoas dirão ‘isso é que Bisping é um homem de empresa’. Porque essa é uma frase que as pessoas adoram usar, mas acho que quando você olha de cima para baixo, pode ser. A primeira luta da noite [Cody Garbrandt vs. Deiveson Figueiredo], dois ex-campeões e continua luta após luta após luta. Três lutas pelo título no card principal, tantos campeões, toda luta é competitiva.

“Eu sei que tem muita gente criticando a Dana [White] dizendo o que é isso? Este evento principal é uma decepção. Tenho certeza de que se eles conseguissem o que queriam e pudessem apenas agitar uma varinha mágica, eles teriam proporcionado esse tipo de luta, mas também há muitos outros motivos. O lutador passa por certas coisas, tem outras obrigações. Talvez eles não queiram brigar. Talvez haja ferimentos. Talvez haja obrigações cinematográficas. Muitas peças móveis, mas ainda assim, de cima a baixo, uma carta de luta fantástica.”