Michael Bisping teria ‘100 por cento’ de luta trilogia com Luke Rockhold em Karate Combat

Michael Bisping diz que sairia da aposentadoria para encerrar sua trilogia com Luke Rockhold.

Rockhold recentemente nocauteou Joe Schilling no terceiro round no Karate Combat 45, para o qual Bisping estava fazendo um evento de transmissão ao vivo em seu canal no YouTube. Poucos dias depois, Bisping dirigiu-se a alguns fãs perguntando-lhe sobre fazer uma terceira luta com Rockhold para descobrir quem é o melhor homem, de uma vez por todas.

“Luke Rockhold, eu estava fazendo uma live para [his fight]e todo mundo estava tipo, ‘Você tem que fazer a trilogia’”, disse Bisping em Acredite em você. “Vou fazer Karate Combat contra Luke Rockhold. Eu vou fazer isso.

“Eu vou fazer isso. Terei uma trilogia com Luke Rockhold em Karate Combat. Eu adoraria.”

Em seu primeiro encontro, Rockhold derrotou Bisping com uma guilhotina em pouco menos de seis minutos no UFC Fight Night 55 em novembro de 2014. Eles voltariam menos de dois anos depois, quando Rockhold defendeu o título dos médios do UFC contra Bisping – que entrou em cena. em curto prazo como substituto de lesão de Chris Weidman – na luta principal do UFC 199.

Depois de uma semana de luta cheia de conversa fiada, Bisping apresentou o desempenho de sua vida, chocando Rockhold e a comunidade do MMA como um grande azarão e conquistou o título por nocaute técnico no primeiro round.

A rivalidade pessoal entre Bisping e Rockhold certamente mudou ao longo dos anos, mas a rivalidade competitiva ainda parece existir para Bisping. Enquanto seu co-apresentador Anthony Smith continuava pressionando para que a ideia da luta se concretizasse, o agora comentarista colorido do UFC se esforçou para fazer isso acontecer.

“Isso ganhou força um pouco rápido demais, deixe-me ver meu médico de quadril primeiro”, disse Bisping. “Estou brincando, [but] Eu faria isso. 100 por cento, eu faria. … “Sim, parabéns ao Luke [against Schilling]. Jogo limpo, cara, jogo limpo.