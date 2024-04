Michael Chandler nunca teve dúvidas de que enfrentaria Conor McGregor no UFC 303

Tsua filosofia de vida vem de Michael Chandler é sem dúvida a principal razão pela qual ele conseguiu travar esta luta contra Conor McGregor. Bem sabendo que estava chamando o maior atleta da história do UFC, Michael Chandler deu vida às coisas logo após desferir aquele chute perfeito na cabeça contra Tony Ferguson. Ao respirar fundo para gritar o nome, ele sabia perfeitamente que chamar a estrela irlandesa era um daqueles momentos de mudança de vida que ele estava totalmente preparado para abraçar. Apesar de demorar tanto para ser anunciado, Michael Chandler permaneceu positivo e finalmente reagiu ao Dana White anúncio que aconteceu logo depois UFC 300. Tudo aconteceu de forma casual, com o presidente do UFC apenas citando os nomes.

Os fãs do UFC ficaram cada vez mais desesperados por não receberem um anúncio oficial, muitos até acreditaram que essa falta de comunicação de Dana White era porque ele não queria rescindir o contrato de Conor McGregor. Mas nada disso era exato, Michael Chandler apenas revelou que nunca teve dúvidas de que lutaria com McGregor este ano. Em um vídeo do Instagram, Chandler disse: “Nunca duvidei tanto disso quanto vocês. Recebi muito mais garantias nos bastidores do que vocês imaginam. exatamente o que eu tive que passar e tive momentos em que não me saí tão bem com isso, mas o trabalho duro eventualmente compensa, você só precisa estar lá quando isso acontecer.”

Acontece que Dana White continuou oferecendo a Chandler as garantias de que ele precisava para não ficar desesperado como todos nós estávamos. Ele sempre soube que essa luta seria anunciada e confiou no processo. Agora que isso é realidade, ele pode finalmente ficar tranquilo e se preparar para a maior luta de sua carreira profissional. Quando chegar o UFC 303, finalmente veremos se McGregor está no mesmo nível que Michael Chandler tem demonstrado nos últimos anos. Esta promete ser uma das lutas mais divertidas da história recente do UFC, e acabamos de testemunhar uma noite histórica no UFC 300. A fasquia está tremendamente alta.