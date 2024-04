Michael Jackson Estate bate leiloeiros por jaqueta falsa de ‘Thriller’

Michael JacksonO espólio de BS está ligando para BS sobre um próximo leilão de uma jaqueta de “Thriller”… alegando que o leilão não está deixando claro que MJ nunca a usou no icônico videoclipe.

Numa carta enviada terça-feira à Gotta Have Rock and Roll a casa de leilões o advogado do espólio Jonathan Steinsapirdeclara – em termos inequívocos – que a jaqueta à venda não estava nas costas de Michael em nenhum momento durante a produção do curta-metragem “Thriller”.

Jonathan escreve que havia apenas duas jaquetas genuínas de “Thriller” usadas no filme, e uma foi leiloada por quase US$ 2 milhões há mais de uma década – o que é 20 vezes mais do que o lance mínimo que a GHRR está buscando por sua jaqueta.

O Jackson Estate também tem sérias preocupações sobre a listagem do GHRR, porque poderia induzir o público a acreditar que a jaqueta “Thriller” real perdeu valor considerável – e isso poderia impactar negativamente a marca de MJ e o valor de outros itens pessoais.

Embora o espólio reconheça que o GHRR esclareceu na descrição do leilão que a jaqueta “não foi usada durante o videoclipe de ‘Thriller'”… está exigindo que a casa de leilões torne esse fato mais visível no título do leilão e esclareça que eles não têm prova de que Michael alguma vez usou esta jaqueta em particular para fins promocionais.

E parece que o GHRR entrou na linha.

Desde que a carta foi enviada, o leilão mudou seu título para incluir a palavra “estilo”… e agora diz: “Jaqueta estilo suspense de propriedade e usado de Michael Jackson em 1983”.