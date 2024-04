Michael Stuhlbarg, estrela de ‘Boardwalk Empire’, atacado por sem-teto com pedra

Estrela de “Império do Calçadão” Michael Stuhlbarg foi atacado por um morador de rua com uma pedra, confirmou o TMZ.

Fontes policiais nos disseram que o ator estava correndo em Manhattan no domingo, por volta das 19h45, quando de repente sentiu algo atingir sua nuca.

Disseram-nos que quando ele olhou para baixo, notou uma pedra ao seu lado. Apesar do choque, nossas fontes dizem que Michael não perdeu tempo perseguindo o criminoso pela rua… isto é, até que as autoridades chegaram ao local e foram capazes de cuidar do resto.