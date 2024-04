Mike Tyson admite que está ‘morrendo de medo’ antes da luta com Jake Paul

Asa ex-campeão peso-pesado de boxe com 58 lutas na carreira e 50 vitórias em seu nome, Mike Tyson está acostumado a entrar no ringue. Mas antes de sua luta com Jake Pauloo veterano admite que teme o pior em sua partida amistosa.

A dupla lutará no AT&T Stadium em Arlington Texas no dia 20 de julho em uma luta muito aguardada que também atraiu críticas devido à enorme diferença de idade entre Tyson e Paulo.

Empresário de Jake Paul nega supostas regras para luta de Mike TysonTwitter

O YouTuber tem apenas 27 anos e apenas 10 lutas em seu nome. Tyson57 anos, não luta no ringue desde sua última partida de exibição contra Roy Jones Jr. em dezembro de 2020, que terminou empatado.

Não é surpresa então que Tyson, que sofreu com problemas de mobilidade nos últimos anos, teme enfrentar o caça americano. No entanto, ele insiste que tudo isso faz parte do processo antes de uma luta.

“Tenho uma personalidade estranha – mas não acho que seja estranho. Tudo o que tenho medo de fazer, eu faço. É assim que é”, Tyson contado Sean Hannity na noite de terça-feira. “Eu tinha medo do Roy [Jones Jr.] lutar [in 2020].

“Eu estava com 45 quilos acima do peso, embora tivesse 54, 53 anos, e disse ‘Vamos lá’. Qualquer coisa que eu tenha medo, eu enfrento. Essa é a minha personalidade. No momento, estou morrendo de medo.”

Tyson desconfia da ameaça de Paul

Imagens de vídeo de TysonAs sessões de treinamento de foram postadas nas redes sociais como uma forma de dissipar teorias contra as quais ele poderia ter dificuldade em lutar. Pauloque tem um recorde de 9-1 no boxe.

PauloA reação de Ian a esses clipes sugeriu que ele poderia ter sido cauteloso com a ameaça representada por seu oponente, com Tyson parecendo afiado na preparação para a luta.

E explicou como canalizou seus nervos para ajudá-lo a se sentir ‘invencível’: “Sempre acreditei que a adversidade e o nervosismo praticamente me catapultaram para o sucesso”, Tyson disse.

“Se eu não tivesse esses sentimentos, não entraria nessa luta. Tenho que ter esses sentimentos para lutar. Sem eles, eu nunca entraria no ringue. , porque é a realidade. E na realidade, sou invencível.

Mas ele admite que sabe PauloOs dias de YouTuber não podem ser levados em conta quando ele entra no ringue: “Eu vi um YouTube dele aos 16 anos fazendo danças estranhas. Esse não é o cara com quem vou lutar”, acrescentou. “Esse cara vai vir, vai tentar me machucar, o que estou acostumado, e vai se enganar muito.”