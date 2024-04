Mike Tyson diz que está treinando 24 horas por dia para Jake Paul, ‘I Take It Serious’

Mike Tysonestá inflexível em sua luta com Jake Paulo não é para ganhar dinheiro – ele diz que está treinando o tempo todo para chutar a bunda da estrela da mídia social neste verão … insistindo esta semana: “Eu levo isso a sério!”

Iron Mike apareceu no “Hannity” na noite de terça-feira para detalhar a próxima disputa com Paul – e ele disse ao apresentador do programa, Sean Hannityque ele está na academia agora para ter certeza de que está em uma forma incrível para o Luta de 20 de julho.

Mike diz que seus dias começam com trabalho de remo… antes de ir para a academia à tarde. Depois disso, o ex-campeão dos pesos pesados ​​diz que é hora de força e condicionamento.

“Então”, acrescentou, “começa tudo de novo”.



Reproduzir conteúdo de vídeo





14/03/24

Até agora, parece que Mike está obtendo ótimos resultados… como o vídeos de treinamento ele postou recentemente mostrando-o mais violento do que nunca.

Tyson também ajudou a esclarecer algumas das regras da luta no show de Hannity… explicando que embora seja uma luta de exibição – ele está entrando no ringue com más intenções.

Tyson também elogiou Paul, admirando o quão longe ele chegou no mundo da luta… mas quando Hannity lhe pediu para bater a luz do dia no jovem de 27 anos e “calá-lo” – O pior do planeta prometeu que sim.