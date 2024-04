Mike Tyson faz anúncio decisivo sobre carreira após luta com Jake Paul

Ta exibição da luta de boxe entre Jake Paulo e ex-campeão dos pesos pesados Mike Tyson já é um fenômeno global, três meses antes de ser transmitido ao vivo em Netflix de Estádio AT&T. O confronto terá ramificações significativas para o boxe e também para os dois lutadores – com PauloUm ex YouTube estrela, tentando fazer uma declaração contra Tysonque já foi um dos atletas mais temidos do planeta.

Mas depois da luta, a vida continuará para Paul e Tyson. Este último passou anos cultivando um império empresarial e de mídia fora dos ringues e recebeu um novo impulso com um anúncio surpresa na segunda-feira.

O último vídeo de Mike Tyson causa medo em Jake Paul e revela um progresso notávelTwitter

Uma bronca… de comestíveis?

Em 2022, Tyson e Evander Holyfield anunciou de forma polêmica uma joint venture… vendendo alimentos. O choque veio da luta entre os dois boxeadores em 1997, na qual Tyson arrancou um pedaço do Campo Santoorelha esquerda – e os comestíveis, chamados “Mike morde,” são fabricados no formato de uma orelha humana.

Na segunda-feira, a empresa de cannabis de Tyson “Tyson 2.0“chegou a um acordo com uma empresa farmacêutica PHCANN para distribuir Mike Bites e outros produtos aos consumidores alemães e britânicos, em uma mudança inovadora na carreira do boxeador de 57 anos.

“Estou entusiasmado em disponibilizar nossos produtos de classe mundial aos pacientes de cannabis medicinal na região”, disse Tyson em comunicado. “Juntos, estamos estabelecendo novos padrões e entregando algo que ninguém mais está trazendo para a mesa.”

Tyson, dono de um “resort de ervas daninhas” de 420 acres em Sul da Califórniajá afirmou que abandonará o vício da maconha para se preparar totalmente para a luta contra Paul – que acontecerá em Arlington, Texassobre 20 de julho.