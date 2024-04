Mike Tyson faz as pazes com Jake Paul e se junta a ele na celebração de outro evento que os influencia

EUum movimento inovador que deixou o mundo do boxe agitado, a tão esperada revanche entre Katie Taylor e Amanda Serrano está programado para ser a manchete como o co-evento principal em um card de luta encabeçado por ninguém menos que o icônico Mike Tyson e a sensação do YouTube que virou boxeador, Jake Paulo.

Este confronto histórico está programado para acontecer no dia 20 de julho de 2024, no AT&T Stadium em Arlington, Texas, prometendo ser um momento monumental no mundo do boxe.

Mike Tyson posta vídeo de sua velocidade de corrida assustadora dirigida a Jake Paul

Tyson ele mesmo expressou seu entusiasmo em apresentar Taylor e Serrano no card, sinalizando a importância de sua revanche no contexto mais amplo do evento.

“Katie Taylor e Amanda Serrano são dois dos melhores boxeadores do mundo”, Tyson disse.

“Sei que ambos podem dar um show incrível e estou emocionado por tê-los se juntando a este card. Esses atletas notáveis, sem dúvida, elevarão o evento com seu apelo global e sua base de fãs.

“Adicionar uma das maiores lutas da história do boxe feminino a este evento inesquecível é um verdadeiro presente para os fãs.”

Um movimento estratégico

A decisão de incluir Taylor x Serrano II não é apenas um reflexo da crescente proeminência do boxe feminino, mas também um movimento estratégico que demonstra a estatura monumental do evento, unindo o passado, o presente e o futuro do boxe num único espetáculo.

O encontro inicial entre Tayloro campeão indiscutível dos leves, e Serranocampeão mundial em múltiplas divisões, cativou o público em todo o mundo com sua intensidade e habilidade.

Taylor saíram vitoriosos na primeira luta por decisão dividida, proporcionando uma demonstração de determinação e habilidade que deixou os espectadores maravilhados.