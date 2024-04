Mike Tyson fica sem camisa para autógrafos e mostra físico rasgado

Mike Tyson não está programado para lutar Jake Paulo por mais alguns meses, mas ele está claramente pronto para entrar no ringue agora – confira o corpo que ele exibiu durante uma sessão de autógrafos no fim de semana… ele está lindooooo!!

Iron Mike tirou a camisa enquanto participava de um evento de encontro com fãs de luta no domingo em Chantilly, Virgínia … exibindo um físico esculpido que se completava com um conjunto de abdominais musculosos.