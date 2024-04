Mike Tyson rebate os críticos que o enganam por sua idade: ‘Eles estão com ciúmes de mim’

Tele é uma lenda Mike Tyson foi fortemente criticado por concordar com a luta Jake Paulo, o Youtuber que virou boxeador que perdeu apenas uma das 10 lutas em que esteve envolvido. Até conseguir essa luta contra ‘Iron Mike’, a única luta Jake perdeu foi contra um boxeador profissional. Muitas de suas outras vitórias foram contra atletas de MMA ou atletas de outras modalidades. Mas essa diferença de idade entre os dois tem sido o principal ponto de discórdia desde o anúncio do evento. Vários especialistas e vozes autorizadas na área expressaram a sua preocupação pelo facto de um homem de 58 anos Mike Tyson pode estar em perigo se levar um sério golpe na cabeça. Vários memes foram feitos apenas a partir deste anúncio.

Mike Tyson revida os críticos

No meio de tantas vozes diferentes que expressam a sua preocupação Mike Tyson bem-estar, ainda não tínhamos ouvido a reação dele até hoje. O pessoal da Reuters entrou em contato com Mike Tyson, que disse: “Tenho 58 anos e o quê? Estou recebendo bilhões de visualizações apenas por falar sobre luta. Todos, até mesmo a maioria dos atletas, estão com inveja. Você não poderia lotar uma arena. Quem aos 58 anos consegue lotar uma arena de 80 mil lugares? Por que você acha que ele quer lutar comigo e mais ninguém? Todos os boxeadores querem lutar com ele. Mas se ele lutou contra eles, as únicas pessoas que virão serão as que gostam dele. Os pais deles podem nem vir observá-los.

O caso permanece aberto aqui, é impossível avaliar o quão bem sucedido Mike Tyson será contra Jake Paulo até que possamos vê-los pisar naquele anel. No momento, é fácil opinar sobre o que achamos que pode acontecer no dia 20 de julho. Apesar de ter 58 anos, Mike ainda é o mesmo homem que era temido por todos os seus colegas quando estava no auge. A última coisa que se perde é o poder do soco. Ele pode não ter mais resistência, mas só precisa de um soco preciso para fazer Jake Paul dormir.