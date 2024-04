Mike Tyson x Jake Paul: ex-boxeador, 44, pede ao YouTuber que o deixe substituir Tyson

Fex-campeão dos super-médios do WBC Sakio Bika apressou Jake Paulo lutar com ele em vez de Mike Tyson à medida que continuam as dúvidas sobre se a luta deve prosseguir.

A dupla está pronta para uma luta lucrativa no AT&T Stadium, no Texas, em 20 de julho, com Tyson voltando ao ringue pela primeira vez desde dezembro de 2020, após sair da aposentadoria.

Mike Tyson remove firmemente a mão de Diddy de sua perna em um clipe estranho que ressurgiuTwitter

Aos 58 anos, surgiram preocupações sobre se o ex-campeão dos pesos pesados Tyson estará apto para lutar Pauloque é 31 anos mais novo. Tyson postou vários vídeos de treinamento na tentativa de reprimir esses medos, embora imagens dele andando com uma bengala tenham circulado recentemente nas redes sociais.

E Bika44, fez a oferta ao YouTuber para lutar com ele após dúvidas se Tysonque fará exames antes da luta, não recebe autorização.

“No momento, estou em forma e pronto se a oferta certa surgir no meu caminho”, disse. Bika disse exclusivamente ao World Boxing News.

“Cheguei ao topo do esporte, me tornando multicampeão mundial e vencendo a prestigiada série Contender. Não tenho mais nada a provar para ninguém, mas gostaria de fazer mais uma grande luta.

“Se alguém gosta Jake Paulo ou o irmão dele gostaria muito de se testar contra um campeão mundial recente, estou sempre pronto para lutar.

Respeito por Mike Tyson

Bika revelou que idolatrava Tyson quando jovem e enquanto ele pensa Paulo deveria estar lutando contra alguém da sua idade, ele respeitou Tysonesforços para ficar em forma.

“Mike Tyson é um grande boxeador de todos os tempos; ele foi um herói meu enquanto crescia e, embora pareça em ótima forma, tem quase 60 anos de idade!”, acrescentou.

“Se Jake PauSe eu estiver falando sério sobre lutar contra um ex-campeão, procure alguém muito mais jovem ou ativo na última década. eu posso lutar Jake Paulo com qualquer peso que ele quiser.”

Questionado sobre o que ele acha da situação atual do YouTuber no boxe, Bika respondeu: “É bom e ruim. Está chamando muito mais atenção para o esporte, mas com a maioria dos YouTubers brigando entre si ou tentando atrair grandes nomes aposentados da aposentadoria, isso se transforma em uma piada. “