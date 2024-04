Mike Tyson x Jake Paul será cancelado se lenda do boxe falhar em teste incomum

To próximo confronto entre Mike Tyson e Jake Paulo promete atrair grandes multidões no dia 20 de julho, marcando um dos eventos mais esperados de 2024.

No entanto, o Departamento de Licenciamento e Regulamentações do Texas (TDLR) detém as rédeas sobre os regulamentos da luta à medida que ela se desenrola no Texas, acrescentando uma reviravolta ao processo.

Quais testes Mike Tyson terá que fazer

De acordo com os regulamentos do TDLR para esportes combativos, qualquer competidor com 36 anos ou mais deve apresentar um relatório de testes físicos recentes, incluindo resultados de EEG e EKG realizados no ano anterior. Essa exigência representa um obstáculo para Tyson, que terá 58 anos na época da luta, colocando-o firmemente na faixa etária sujeita a essas regras.

Estas regulamentações priorizam a segurança dos lutadores, especialmente para aqueles que se aproximam do crepúsculo de suas carreiras. O EEG avalia a função cerebral, enquanto o EKG avalia a saúde do coração, garantindo que os lutadores entrem no ringue sem condições pré-existentes que possam comprometer o seu bem-estar durante o combate.

A decisão final cabe ao Diretor Executivo Interino do TDLR, Brian E. Francis, que avaliará as circunstâncias de Tyson em relação aos protocolos estabelecidos. Tela Mange, gerente de comunicações do TDLR, sugere que testes adicionais podem ser solicitados, considerando

A idade de Tyson, já que os regulamentos foram inicialmente adaptados para lutadores com pouco mais de 36 anos, e não para alguém com mais de 60 anos.