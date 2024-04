Mike Vrabel joga dados em Las Vegas

Mike Vrabeltem muito mais tempo livre hoje em dia – afinal, é sua primeira temporada fora do cargo de técnico desde 2017 – e TMZ Esportes descobriu que está gastando pelo menos parte dele na Cidade do Pecado!

Confira as fotos que obtivemos do ex-chefe do Tennessee Titans em Las Vegas na noite de quinta-feira… você pode ver que ele estava atrás disso em uma mesa de dados no Wynn.

Uma testemunha nos disse que não parecia que ele ganhou muito – daí a longa expressão em seu rosto – mas, mesmo assim, um dia ruim em Las Vegas deve ser melhor do que um dia ruim no headset do treinador, certo?!

Disseram-nos que Vrabel parecia estar sozinho enquanto jogava – embora pelo menos parecesse estar desfrutando de uma bebida gelada enquanto jogava dados.

Vrabel, é claro, pode ir às mesas com muito mais frequência hoje em dia… como depois dos Titãs deu-lhe a botaele não conseguiu outro trabalho como treinador.

Ele, no entanto, conseguiu um papel como consultor do Cleveland Browns – então, à medida que a temporada da NFL volta, espera-se que as viagens a Las Vegas sejam cada vez menores.