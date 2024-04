Missed Fists: Fighter deixa cair as mãos e é instantaneamente destruído

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

O UFC 300 está aqui, como você deve ter ouvido falar, então espere ver esses três dígitos rolando pelas suas telas sem parar nas próximas 72 horas (e além, provavelmente). Mas só porque estamos focados no evento pay-per-view marcante do UFC, não significa que não podemos dar uma rápida olhada na semana que foi e nos destaques que foram.

Começando com um pouco de ação que fica um pouco aquém da qualidade que os fãs podem esperar ver em Las Vegas na noite de sábado.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissões, e para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Matias Olguin x Damián Ojeda

Infelizmente, não consegui encontrar essa luta completa de La Battalla del Puente em lugar nenhum, então teremos que fazer algumas suposições sobre o que diabos Damian Ojeda estava fazendo aqui.

Esta é uma luta de peso médio que passou da metade do caminho, então acho que Ojeda ficou sem gasolina e foi por isso que ele deixou Matias Olguin dar a tacada inicial nele. Isso me parece um par de braços mortos.

Dito isso, é mais divertido imaginar que Ojeda tem sangue alfa puro correndo em suas veias e decidiu neste momento da luta que Olguin não poderia machucá-lo e então levou Olguin a traga essa merda. E não, não funcionou, mas qualquer um daqueles fenos poderia ter aterrissado errado e quebrado uma das mãos de Olguin. Então o que? Vitória por nocaute técnico para Ojeda.

Na realidade, porém, foi uma ideia extremamente terrível e funcionou conforme o esperado. Mãos para baixo, homem para baixo.

Ferrin Marcelin x Yannick Krahenbuhl

Michael Reddemann vs. Sovankesa Som



Completando o “Hulk Smash!” nas pessoas é o tema da semana até agora, com Ferrin Marcelin do Lights Out Extreme Fighting também usando força bruta para conseguir a vitória.

Nove em cada dez vezes, você provavelmente não deveria tentar sair de um triângulo. Mas aquela em cada dez vezes que funciona? Beijo do chef.

Você sabe qual técnica funciona dez em cada dez vezes? Chutar alguém na cabeça ou no rosto.

Tire isso, Michael Reddemann.

Quando o movimento da cabeça dá errado. O pobre Sovankesa Som inclinou a cabeça para trás, exatamente no lugar errado, e acertou todas as partes do pé de Reddemann.

Assista a um replay gratuito do apropriadamente nomeado Lights Out Xtreme Fighting 15 no YouTube.

Ruka Tokito x Ryusei Kuratomi

Este evento DEEP Nagoya Impact? Também nomeado apropriadamente.

Como eu disse, chute na cabeça sempre funciona. Nesse caso, foi Ruka Tokito garantindo a vitória ao acertar o queixo direto no queixo e deixar Ryusei Kuratomi caído na corda inferior. Para quem diz que você não pode se machucar muito em uma luta amadora, bem, talvez mostre este clipe.

Enquanto você faz isso, faça com que essas mesmas pessoas ouçam o áudio desse soco.

Na verdade, isso é de uma luta profissional entre o perfurador Shoya Oiwa e o perfurador Takamasa Nogi, mas meu argumento é válido. Lutar é assustador!

Um replay gratuito do DEEP Nagoya Impact 2024 está disponível no YouTube.

Jack Schaal vs. Tyler Triplett

De volta ao Hulk esmagador, estilo amador. Do Caged Thunder 26 em Akron, Ohio:

Não sei o que Tyler Triplett fez para irritar Jack Schaal, mas Schaal decidiu convocar o espírito de Brock Lesnar e enviar Triplett para Suplex City. Essa também era uma passagem só de ida porque, assim que o corpo de Triplett atingiu o tatame, ele não conseguiu se levantar.

Isaac Muluh x Isaac Muluh Aprenda Shadrack

As oscilações selvagens de Isaac Muluh neste próximo clipe podem parecer amadoras, mas não há como contestar sua eficácia.

Da EFC Worldwide 112 em Sandton, África do Sul.

Shadrack Nsua estava intimidando Muluh antes que dois tiros em loop virassem a luta em segundos. São três finalizações em três lutas profissionais para “Supremo”, que também deve ser confortavelmente favorecido em qualquer disputa de apelidos.

Igor Siqueira vs. Eimar Hernandez

Mark Choinski x Noah Lindsey

Kurtis Ellis x Cônego Swanson

Salvador Hernández vs. Martin Alvarado



Vamos para a terra do UFC Fight Pass, primeiro parando no LFA 181 em Prior Lake, Minnesota, onde Iqor Siqueira acertou Eimar Hernandez com a mão direita no meio para conquistar o título provisório vago do peso mosca.

Ele conseguiu aquele bad boy no meio de uma troca também, você tem que adorar. Com a vitória, Siqueira provavelmente marca duelo com o campeão peso mosca Eduardo Henrique. Isso, ou ele será convocado para a Contender Series.

Mark Choinski também é mais do que merecedor de um grito depois de arrebatar este lindo armlock faltando apenas três segundos para o fim do primeiro round.

É preciso muita consciência para reconhecer aquele badalo de 10 segundos, avaliar sua posição e então executar uma finalização como essa. Choinski, 5-0, quatro vitórias por finalização no primeiro round. Não mexa com esse cara no chão.

Por último, da LFA, infelizmente temos que aumentar a lista cada vez maior de Masvidals fracassados, com Canon Swanson como nosso mais recente participante.

Se os chutes na cabeça sempre forem bem-sucedidos, as joelhadas voadoras provavelmente serão uma proposta de 25% e, neste caso, vimos o resultado de 75%. Kurtis Ellis simplesmente esperou, carregou a mão esquerda e atirou em um pombo de barro no ar.

Agora você pode clicar no Ultimate Warrior Challenge 52 em Tijuana, México, onde Salvador Hernandez derrotou Martin Alvarado com um combo de dois socos clássico.

Esta foi a estreia profissional de ambos os lutadores sub-25, então Hernandez pode reivindicar o direito de se gabar e Alvarado pode aprender uma lição com os 95 segundos que durou.

Jong Pil Kim x Jung Won Lee

Jun Hwan Lee x Sang Yul Kim

Dong Hyun Shin x Valentin Compagnon



Para os fãs do conjunto de regras superior, você deve aproveitar ao máximo o que Jong Pil Kim e Jun Hwan Lee fizeram no Ring Championship 4 (replay gratuito disponível no YouTube) em Seul no fim de semana passado.

Quando você atinge o solo no Ring Championship, você não está seguro; não, o perigo realmente aumenta, como você pode ver nos destaques acima. Assim que viram seus oponentes em uma posição comprometida, Kim e Lee deram joelhadas incrivelmente violentas em seus rostos. O resultado? Mais uma marca na coluna de vitórias e um pouco de sangue.

O lutador de Muay Thai Dong Hyun Shin não tirou sangue com sua finalização, embora eu ficaria surpreso se esse chute giratório no fígado não resultasse em hemorragia interna.

Eu acredito que ele também pode ter quebrado uma costela, pela forma como Shin acertou o calcanhar na cintura de Valentin Compagnon.

Jake Peacock x Kohei Shinjo

Presumo que a maioria de vocês já ouviu falar da impressionante estreia de Jake Peacock no ONE Championship no One Friday Fights 58 em Bangkok na última sexta-feira, mas caso você tenha perdido, confira os destaques do lutador com membros diferentes abaixo e leia mais sobre ele aqui.

Peacock está faltando parte do braço direito, mas isso não o impediu de dar cotoveladas e chutes na cabeça com o melhor deles. Ele venceu Kohei Shinjo por decisão unânime.

Há aquele velho ditado sobre como você não quer ser um homem de uma perna só em uma competição de chute na bunda, mas Peacock mostrou que você ainda pode chutar muitas bundas, mesmo se tiver alguma deficiência.

Enquete Qual foi o momento mais memorável de Missed Fists esta semana? 0% Matias Olguin dá a tacada inicial (0 votos)

0% “Rampage Slam” de Ferrin Marcelin (0 votos)

100% Joelhos aterrados no Ring Championship (1 voto)

0% A estreia de Jake Peacock no ONE (0 votos)

0% Outros (deixe um comentário abaixo) (0 votos)

1 voto no total



Vote agora



Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no X – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.