Missed Fists: Fighter xinga o juiz e diz para eles desistirem

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Todos nós sabemos que o UFC apregoa uma política de absolutismo de liberdade de expressão (revirar os olhos), mas uma coisa que você raramente vê é que os lutadores chamam juízes individuais após uma vitória. Normalmente, um lutador fica aliviado o suficiente por ter merecido uma decisão, e não fala em detalhes sobre o julgamento até conversar com a mídia mais tarde. Mas às vezes, você tem que simplesmente deixar isso sair pela porta.

Senhoras e senhores, aqui está Cameron Smotherman.

Cameron Smotherman x Ryan Kuse

Michael Aswell x Nate Richardson

Kody Steele vs. Alejandro Martinez

Lester Batres Jr.

Cameron Dinheiro vs. Mário Suazo



“Damage vence lutas”, disse Smotherman após marcar um aceno dividido sobre Ryan Kuse. “Para aquele juiz, 30-27, você é um péssimo. Espero que você desista. O dano vence as lutas, e se esse for o critério, vou vencer todas as vezes.”

O juiz em questão é Chance Williams, que deu todos os três rounds para Kuse em uma batalha clássica entre grappler e striker. Smotherman foi o atacante neste caso, e embora sua queda e defesa de solo tenham sido postas à prova, no mínimo o dano que ele causou na trocação deveria ter lhe dado um terceiro assalto claro. No entanto, Williams não viu as coisas dessa forma, resultando no discurso de Smotherman na entrevista pós-luta.

Não sei se isso vai tornar Smotherman querido em promoções como o UFC (ele já teve uma chance no Contender Series), ou se vão ver isso como uma bandeira vermelha, mas ele é um personagem, isso é certo. MMA precisa de personagens.

Também do Fury FC 89 (disponível no UFC Fight Pass), Michael Aswell derrotou Nate Richardson na luta principal para conquistar o título vago dos penas.

Aswell, de 23 anos, melhorou para 9-1 com a vitória. Esperemos que ele ganhe um pouco mais de tempero antes que uma promoção maior o convoque.

Menos experiente, mas possivelmente mais preparado para a convocação para o grande show, está o invicto meio-médio Kody Steele.

Já apresentamos Steele algumas vezes em Missed Fists, raramente por sua tão alardeada luta agarrada. Em vez disso, Steele aproveitou ao máximo a capacidade de quebrar a cara das pessoas sob as regras do MMA, com um recorde de 6-0 com três KOs/TKOs. O jogador de 29 anos flertou com uma queda para 155 libras e seria uma adição bem-vinda em qualquer escalação de peso leve ou meio-médio.

Se você está em busca de finalizações, que tal o armlock de 14 segundos de Lester Batres Jr. sobre Garrett Foster?

Adicione isso à pilha de “ataques voadores que deram errado”. Jiu-jitsu habilidoso de Batres e tomada de decisão questionável de Foster. Talvez haja uma razão para Foster estar agora com 0-4 como profissional (tudo por nocaute ou finalização).

Cameron Cash poderia ter feito melhor em Batres, transformando uma tentativa desleixada de queda de Mario Suazo em um estrangulamento de D’Arce que encerrou a luta.

Zhang Qinghe vs. Aytkul saudável

Mario Sousa vs. Tyago Moreira

Krikor Balkian x Jason Jones

Ilya Varvarskiy vs. Máximo Dupin



Não há maneira educada de dizer isso: os lutadores estavam capturando CORPOS em todo o mundo.

Vamos começar esta viagem no Octógono 57 (replay gratuito disponível no YouTube) em Almaty, Cazaquistão, onde Zhang Qinghe evitou uma joelhada saltitante de Sundet Aytkul antes de acertar um nocaute com a mão direita.

Isso foi tão limpo que Zhang teve tempo de dar um passo à frente, verificar a condição de Aytkul e impedir-se de prosseguir. Um acabamento elegante.

No Fight Music Show em Curitiba, Brasil, Mario Souza finalizou Tyago Moreira em retirada com uma joelhada no meio.

Aí está o vencedor do outono da semana do Humpty Dumpty, pessoal. Se você quiser aproveitar mais deste evento, o Fight Music Show está disponível para repetição com uma assinatura do TrillerTV.

Na ação amadora, Krikor Balkian estava girando e vencendo um evento Up Next Fighting em San Bernardino, Califórnia.

Veja como Balkian se defendeu do primeiro ataque de Jason Jones. Ele viu algo lá. Quando Jones deu um passo à frente novamente, o backhand estava totalmente carregado. Então ele plantou a perna dianteira logo após a de Jones e o destruiu.

No MMA Série 79, na Rússia, Ilya Varvarskiy acertou Maksim Dyupin com uma cotovelada afiada, forçando-o a recuar. Então aconteceu isso:

Seja fatiado por dentro ou chutado por fora. Não existem boas opções na luta.

Monika Kucinic vs. Sofia Bagishvili

Interrompemos este desfile de KO para um breve interlúdio de finalizações, cortesia de Monika Kucinic.

No Brave CF 81 em Ljubljana, Eslovênia, Kucinic conseguiu um retorno emocionante em seu país natal. Depois de sobreviver de alguma forma a um armlock e a um triângulo no início da luta, a prospectiva peso palha virou o jogo para Sofiia Bagishvili no terceiro com um belo armlock de sua autoria.

Bagishvili foi um ímã para a estranheza do Missed Fists no passado, uma vez finalizando um oponente em um tapete encharcado de chuva que poderia muito bem ter sido um Slip ‘N Slide e outra vez tendo que apontar a lesão de um oponente ao árbitro em seu KSW estréia. Para o bem ou para o mal, não creio que esta seja a última vez que teremos notícias de Bagishvili ou Kucinic.

Lu Kai vs.

Todo mundo está fazendo BMF hoje em dia e os meninos da Jue Cheng King não são exceção. No evento principal do JCK Fight Night 83 da última terça-feira, Lu Kai e Asyljan Tasket derrubaram até que Lu avançou com uma esquerda no botão que fez Tasket disparar.

Se foi isso que Max Holloway e Justin Gaethje fizeram, então temos mais um motivo para sermos gratos por sua existência.

Walber dos Anjos vs. Paulo Henrique

Agora, para encerrar com mais algumas coisas boas de cair o corpo.

No Centurion FC 19, em São Paulo, Brasil, Walber dos Anjos saiu de uma posição ruim no chão e depois derrotou o recente competidor do PFL, Paulo Henrique.

É difícil dizer o que Henrique – um veterano com 23 lutas profissionais contra as cinco de Dos Anjos – estava pensando aqui. Ele mostrou pouco respeito pelo poder de Dos Anjos e apenas tentou agarrá-lo em vez de se defender ativamente. E ele desceu.

