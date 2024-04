Molly Qerim presa e aterrorizada quando o terremoto ocorre em Nova York durante a primeira tomada da ESPN

Molly Qerim, estrela da ESPN, passou por momentos de pânico durante uma transmissão ao vivo no First Take ao lado de Stephen A. Smith. Molly não pôde deixar de ficar apavorada ao se ver presa no estúdio durante o terremoto de magnitude 4,7 que abalou a cidade de Nova York.

Molly Qerim treme durante o terremoto em Nova York na ESPN Primeira tomada em momento assustador

Apesar de seus esforços para manter a calma, Qerim interrompeu a transmissão para confirmar que eles estavam realmente passando por um terremoto, citando seus anos de experiência morando em Los Angeles e sua experiência no assunto. “Stephen A., o estúdio mudou horrivelmente. Morei em Los Angeles por muitos anos e posso garantir que foi um terremoto”, disse ela.

Molly estava visivelmente nervosa, chegando ao ponto de dizer ao vivo que estava “arriscando a vida por estar no estúdio” com seus colegas.

Região de Nova York e Nova Jersey abalada por terremoto

Um terremoto de magnitude 4,8 ocorreu às 10h23, horário de Miami, de acordo com dados preliminares do Serviço Geológico dos EUA. O epicentro foi a nordeste do Líbano, em Nova Jersey, com relatos de tremores sentidos da Filadélfia à cidade de Nova York.

A magnitude do terremoto foi posteriormente revisada de 4,7 para 4,8, mantendo uma profundidade de cerca de 5 km (que é rasa). O Departamento de Polícia de Nova York não relatou danos ou feridos.