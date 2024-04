Momento em que o corpo de Garrison Brown é descoberto, capturado em áudio, colegas de quarto alertados

No áudio, os policiais da polícia de Flagstaff entram no apartamento de Garrison, onde descobrem a estrela do reality show falecida em seu quarto. Um policial observou que moveu uma arma encontrada no colo de Garrison para que os médicos pudessem ter acesso ao corpo. No entanto, ele menciona que a arma estava descarregada quando a moveu, sugerindo que outra pessoa tocou na arma antes de eles chegarem.