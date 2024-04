Monday Mailbag: a ascensão de Manon Fiorot, a queda de Erin Blanchfield e o valor de ser um hoss no UFC Atlantic City

UFC Atlantic City está nos livros, e a divisão peso mosca feminino tem uma nova candidata ao primeiro lugar. Manon Fiorot entregue Erin Blanchfield a primeira derrota de sua carreira no UFC e se consolidou como a próxima na fila para o vencedor do Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko III. Mais, Chris Weidman obteve sua primeira vitória desde sempre, e de forma extremamente controversa. Então vamos falar do fim de semana agitado que foi o UFC Atlantic City.

Erin Blanchfield

Erin Blanchfield piorou e precisamos reconsiderar seu futuro na divisão? — Matias Andres – Lute pela Vida (@MatiasAndresMMA) 31 de março de 2024

“Erin Blanchfield piorou e precisamos reconsiderar seu futuro na divisão?”

Entrando nessa luta, deixei bem claro que via Blanchfield como a melhor lutadora peso mosca e provavelmente a melhor lutadora feminina do planeta. Eu não estava sozinho.

Opa.

Manon Fiorot apenas acertou 50-45 nela e o fez com relativa facilidade. Mas meu pensamento predominante vindo do UFC Atlantic City não é que Blanchfield tenha sido exagerada ou piorado, é que Fiorot é apenas melhor do que muitos acreditavam.

Fiorot venceu Blanchfield por ser um lutador completo, bem preparado e uma unidade absoluta do peso mosca. Isso proporciona uma ótima visualização? Não, não particularmente, e é por isso que ela foi subestimada. Ela é essencialmente mais física e atlética Katlyn Cerminara (nascida Chookagian). Mas Cerminara foi um lutador top-5 por muito tempo, então se melhoramos essencialmente esse molde, esse é um peso mosca extremamente capaz, e foi isso que vimos no sábado. Fiorot tinha uma fórmula vencedora e nunca vacilou dela, e Blanchfield simplesmente não tinha respostas.

Então, deveríamos repensar a posição de Blanchfield aos 125 anos? Não, não seja ridículo. Blanchfield tem 24 anos. Perder para alguém que é, na pior das hipóteses, o terceiro melhor peso mosca vivo – e possivelmente o melhor – não significa que você é péssimo. Eu ainda a escolheria confortavelmente para vencer quase todos os outros pesos-mosca vivos. O que isso significa é que Blanchfield tem muito trabalho a fazer.

Entrando nessa luta, eu estava muito confiante na Blanchfield porque ela é um terror no tatame e ninguém conseguiu impedi-la de verdade de lutar. Fiorot o fez e Blanchfield ficou quase desdentado. Blanchfield simplesmente não é um bom atacante. Até agora, ela se saiu bem com capacidade atlética, durabilidade e disposição para atacar quando as coisas não estão indo bem. Sábado, isso foi terrivelmente inadequado. Blanchfield finalmente conheceu alguém que poderia impedi-la de jogar. Agora, ela precisa desenvolver um Plano B. Felizmente, ela tem 24 anos. Há muito tempo para isso acontecer.

Classes de peso

Se lutadores como Fiorot são muito maiores que Blanchfield, ela deveria considerar descer de divisão ou será melhor ficar onde está e aprender com a derrota? -Samuel Tromans (@SamuelJTromans) 1º de abril de 2024

“Se lutadores como Fiorot são muito maiores que Blanchfield, ela deveria considerar descer de divisão ou será melhor ficar onde está e aprender com a derrota?”

Não. Como mencionado acima, eu ainda escolheria Blanchfield para vencer qualquer outra pessoa com 125, mesmo sem acrescentar nada ao seu jogo. Apenas um punhado de mulheres será capaz de parar suas quedas e acelerar o ritmo na categoria de peso, e menos ainda serão capazes de fazer isso E trabalhar em pé. Acontece que Fiorot é uma combinação de estilo terrivelmente ruim para ela. Não há necessidade de fazer mudanças drásticas – basta entrar na academia e melhorar.

Falando por todos os apoiadores de Blanchfield, todos nós sabíamos que ela era uma lutadora limitada, mas não achávamos que isso importava. Khabib também era limitado, e como isso foi para ele? Mesmo contra a extremamente física Taila Santos, Blanchfield meio que superou a resistência com pura força de vontade. Ela não poderia fazer isso contra Fiorot. É hora de aprimorar algumas novas habilidades.

O valor de ser um Hoss

Como você disse, ser um HOSS é realmente o estilo mais forte. Quais você acha que são estratégias, abordagens, etc. plausíveis para o sucesso do atleta menor em lutas com descompassos de grande porte? Uma pergunta ampla, então responda como quiser. Obrigado, bom senhor! -Teddy Williams (@TeddyWilliamsW) 31 de março de 2024

“Como você disse, ser um HOSS é realmente o estilo mais forte. Quais você acha que são estratégias, abordagens, etc. plausíveis para o sucesso do atleta menor em lutas com descompassos de grande porte? Uma pergunta ampla, então responda como quiser. Obrigado, bom senhor!

Comentei no Atlantic City Post-Show do MMA Fighting que a vitória de Fiorot no sábado mais uma vez provou que ser um hoss é realmente a melhor base para o MMA. Wrestling, kickboxing, jiu-jitsu, tudo bem. Mas, na verdade, dê-me um menino ou menina grande, com alguma capacidade atlética e muita força, e eu construirei um candidato para você.

Na realidade, existem muitas maneiras de vencer um hoss, se você também não for um. O UFC foi essencialmente construído com base nessa premissa: que tamanho e força não são o fim de tudo. O problema é quando grande parte do seu estilo é baseado em sua própria fisicalidade e você encontra alguém que pode superá-lo. Foi o que aconteceu com Erin Blanchfield. Fiorot nasceu como anfitrião. Blanchfield simplesmente se tornou um.

É por isso que, conforme mencionado acima, Blanchfield agora precisa trabalhar nos outros aspectos de seu jogo. Porque embora Fiorot a tenha apagado nas cartas, não é como se a luta fosse pouco competitiva. Blanchfield acertou um monte e Fiorot nunca a colocou em apuros. Se Blanchfield tivesse apenas um soco sólido e um jogo de pés decente, isso poderia ter sido o suficiente para ajudá-la nessa luta. Simplesmente qualquer ferramenta, exceto ser atingido à distância e cair de cabeça nos ganchos.

E do outro lado da bola, ser anfitrião não é a panacéia para a luta. Fiorot não venceu apenas por causa de sua fisicalidade. Ela venceu porque é uma boa kickboxer, uma boa lutadora, tinha um bom plano de jogo e nunca se desviou. Sua fisicalidade permitiu que todas essas partes se mostrassem no sábado, mas sem as outras ferramentas ela não consegue levantar a mão.

O Hossiest dos Hoss

Qual é a sua classificação dos 5 primeiros Hoss for Hoss? Interprete isso como quiser, é um PFP mais específico. Espiritualmente conectado ao peso médio, mas tem uma premissa diferente. – Eugene Siriguejo (@ KRYPTOKR4BS) 31 de março de 2024

“Qual é a sua classificação dos 5 melhores Hoss for Hoss? Interprete isso como quiser, é um PFP mais específico. Espiritualmente conectado ao peso médio, mas é uma premissa diferente.”

Como estou dentro do prazo, esta não será a lista mais bem pensada. Mas apenas atirando com força aqui e sem nenhuma ordem específica:

Muitos outros lutadores poderiam estar na lista, sem dúvida, e Tatiana Suarez provavelmente estaria entre os cinco primeiros se algum dia pudesse estar saudável. Mas é com isso que estou pensando. E uma mensagem especial para Khabib Nurmagomedov e Johny Hendricks. Dois hosses de todos os tempos.

Chris Weidman, vencedor via Eyepoke

Weidman deveria ter sido desqualificado? — Matias Andres – Lute pela Vida (@MatiasAndresMMA) 31 de março de 2024

“Weidman deveria ter sido desqualificado?”

Se você perdeu, Weidman venceu Bruno Silva por decisão técnica polêmica no sábado, depois que a luta foi interrompida no terceiro round com o que parecia ser um nocaute. Após análise, constatou-se que foi um par de cotoveladas que derrubou Silva, levando à finalização. Agora que você sabe disso, vamos entrar no assunto.

Com base na forma como o MMA é amplamente oficializado atualmente, Weidman não deveria ter sido desqualificado. Simplificando, falta no MMA é legal, desde que não seja tão flagrante que o árbitro não possa nem fingir que não foi intencional (como, digamos, se você morder alguém). Se acontecer uma falta, o árbitro interrompe a ação e ela é reiniciada após o lutador que sofreu a falta dizer que está pronto para ir. Se isso acontecer repetidamente, às vezes um árbitro pode marcar um ponto. Mas mesmo assim esse ponto é considerado, não porque a penalidade tenha sido “intencional”, mas porque foi repetida e afetou negativamente o lutador que sofreu a falta.

Então, baseado em como basicamente todo o MMA é arbitrado e julgado, o que deveria ter acontecido é o que aconteceu. Uma paralisação inadequada da luta no terceiro round significa que ela vai para uma decisão técnica, e Weidman vence (embora eu deva dizer que nem mesmo tirar um ponto de Weidman por sua QUARTA cutucada no olho da luta é bastante estranho).

Mas vamos lá! Essa é obviamente a bobagem mais insana!

Você pode tentar expressar como quiser, mas o ponto principal de tudo aqui é que Chris Weidman cutucou repetidamente e flagrantemente Bruno Silva no olho, e ele venceu como resultado disso.

Como é essa justiça? Além disso, como é que as pessoas podem cometer faltas à vontade neste desporto?

Literalmente em qualquer outro esporte do mundo, se você infringir as regras, você será penalizado: quinze jardas, cobrança de falta, cartão amarelo, dois minutos na área, sin bin, pontos atribuídos ao adversário, tacadas avaliadas no cartão de pontuação , penalidade de 10 segundos, a lista é interminável. O MMA é o único esporte que conheço onde você pode fazer algo que é explicitamente proibido e apenas ser avisado para parar de fazer isso. É insano.

“Ah, mas se eles ganhassem um ponto por cada falta, isso é ridículo! Ele não queria fazer isso!

Por que nos importamos se Weidman pretendia enfiar três dedos bem fundo no olho de Silva? Ele fez isso! É o bastante! Se eu atirar em um esquilo e errar, e ele acertar sua coxa, você ainda levará um tiro sem culpa sua! O que deveríamos apenas dizer: “Que pena, terei uma mira um pouco melhor da próxima vez, aproveite essas contas médicas”. Claro que não. Lutar é da mesma maneira. Você penaliza um lutador não pela intenção da falta, mas porque afeta o adversário, e tem que haver reciprocidade.

Não estou dizendo que Weidman pretendia cutucar Silva – estou dizendo que ele não foi devidamente incentivado a não fazer o mal. Se os árbitros simplesmente aplicassem as regras de forma adequada, as faltas cairiam drasticamente. Se você, como lutador, soubesse que qualquer cutucada no olho, golpe baixo ou agarrão na cerca imediatamente colocaria um ponto a menos na luta, então amigo, você seria muito mais cuidadoso com suas ações ali. Você treinaria de forma a minimizar o potencial dessas penalidades, da mesma forma que se as faltas recebessem apenas “um aviso severo”, os jogadores de basquete simplesmente começariam a bater no braço dos caras no treino.

Os lutadores conhecem as regras do esporte. Eles recebem uma reunião de regras antes de cada luta. Chris Weidman é um campeão neste esporte. Ele sabe que você não pode cutucar as pessoas nos olhos e que você não deve nem estender os dedos para fora. E mesmo assim, no sábado, ele continuou a esfaquear Bruno Silva no olho. Ele não só não foi punido por isso, mas também venceu em consequência direta disso, e então teve a ousadia de culpar Silva. A coisa toda foi um show de gongo. Mesmo sendo um homem que apostou na vitória de Weidman, acredito que em qualquer esporte sensato, ele teria sido desqualificado.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram tweets (Xs?)! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte, porque pode enviar seus tweets para mim, @JedKMeshew, e vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.