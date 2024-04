Morgan Wallen é preso por jogar cadeira do bar na cobertura de Nashville

Morgan Wallen está enfrentando acusações criminais depois de supostamente jogar uma cadeira do telhado de um bar no centro de Nashville neste fim de semana.

De acordo com registros online, o cantor country foi preso e autuado na noite de domingo por três acusações criminais de perigo imprudente e uma acusação de contravenção por conduta desordeira. Mais tarde, ele foi libertado da prisão após pagar uma fiança de US$ 15.250.

Por relatórios – citando documentos legais detalhando o suposto incidente – uma cadeira caiu 6 andares no chão do lado de fora do Chiefs Bar no domingo à noite … que caiu a poucos metros de alguns policiais da polícia de Nashville que estavam do lado de fora.