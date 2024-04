Motorista do DoorDash capturado em vídeo aparentemente roubando gato durante a entrega

Reproduzir conteúdo de vídeo



X/@odwxn

Um motorista do DoorDash pareceu roubar o gato de um cliente bem no meio de uma entrega – pelo menos é o que o suposto proprietário está alegando… e ele parece ter uma prova de vídeo.

Um cara chamado Odwin – que parece morar em Las Vegas, pelo menos de acordo com suas páginas sociais – postou um vídeo no domingo com uma afirmação bastante contundente … e imagens igualmente convincentes, acusando o que parece ser um empreiteiro do DoorDash deixando alguma comida em seu casa.

O vídeo foi tirado de uma câmera Ring… e você vê o que se presume ser um entregador de comida – Odwin diz que é DoorDash, FWIW – e ele caminha até a varanda da frente.

Ele coloca no chão um saco de comida e uma bebida que também carrega… e rapidamente se distrai com um gatinho que está rolando bem ao lado dele. O homem do vídeo nem pensa duas vezes antes de pegar o gato e tentar ir embora com ele.

Como você pode ver, ele tira uma foto da entrega da comida com o gato nos braços e começa a se afastar. Parece que o gato se mexe um pouco e o coloca no chão, aparentemente pronto para se afastar dele. Mas um momento depois… o cara sobe novamente e sai com o felino.

Odwin não postou mais nenhuma atualização – o que leva alguns a acreditar que isso talvez possa ser encenado ou não real. No entanto, aparentemente… parece um cochilo de gato.

O dono do gato já postou seu gato antes, então não parece haver dúvidas de que este é seu animal de estimação. Neste ponto, a única questão real é… como alguém pode ser tão descarado???