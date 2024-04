Mulher da Flórida filmada sendo presa, filmagem de câmera de corpo louco

Confira esta filmagem maluca da polícia divulgada esta semana depois que funcionários do The Ben Hotel em West Palm Beach ligaram para o 911 para relatar que Moorhead estava invadindo.

Os policiais responderam ao incidente de outubro de 2023… Moorhead estava no saguão do hotel, alegando estar tentando voltar para o quarto que dividia com o namorado.

Foi quando a polícia agarrou Moorhead e a prendeu enquanto ela ficava absolutamente furiosa – mas não antes de ela começar a chorar no chão, com os policiais ordenando que ela se levantasse. Moorhead foi então enviada para a reserva central, onde posou para sua foto.

De acordo com os registros do tribunal… Moorhead é acusado de invasão, intoxicação desordenada e resistência a um policial com violência. Sua próxima audiência no tribunal está marcada para 16 de abril.