Mulher enfrenta 10 anos de prisão por cortar o pênis do chefe

A história dramática tem que vir à luz nos tribunais de Barcelonaonde uma mulher será julgada na próxima terça-feira, 9 de abril. mutilação genital.

A acusação do Ministério Público revela que a mulher, cuja idade não foi divulgada, tinha um relacionamento romântico com seu chefe por quatro anos antes de cometer o ato.

Contudo, o que começou como um jantar normal num bar em Sant Andreu de la Barca em 31 de maio de 2021, terminou em um ataque arrepiante. Durante o encontro, a mulher cobriu os olhos do companheiro com um pano, alegando sentir-se constrangida ao fazer sexo oral.

Foi então que ela aproveitou o momento para perpetrar o ataque, utilizando uma faca para rapidamente amputar seus órgãos genitais.

A história continua com a prisão da acusada, que alegou ter sido vítima de relação sexual não consensual. No entanto, a promotoria desconsiderou essas alegações e está buscando uma Pena de prisão de 10 anos pelo crime de mutilação genital.

Além da pena de prisão, uma ordem de restrição de 250 metros da vítimaprojetado para uma década, foi solicitado.

O que a lei diz?

Em Espanha, a mutilação genital é um crime grave punível com penas de prisão entre 6 e 12 anos, de acordo com o artigo 149.º do Código Penal. A lei espanhola não distingue entre:

Mutilação total ou parcial dos órgãos genitais externos.

A prática é realizada por motivos culturais, religiosos ou quaisquer outros.

“Quem causar a outrem, por qualquer meio ou procedimento, a perda ou inutilidade de órgão ou membro principal, ou de sensação, impotência, esterilidade, deformidade grave, ou doença somática ou psíquica grave, será punido com pena de prisão de seis a 12 anos”, explica o BOE.