Mulher envolvida no escândalo de sexting de Christian Horner será entrevistada por investigadores

Ta mulher envolvida no Christian Horner O escândalo de sexting está programado para outra rodada de interrogatórios pelos investigadores esta semana.

Esta entrevista faz parte de um processo de apelação após sua reclamação inicial contra a Red Bull Racing. Fórmula 1 chefe Christian Horner foi demitido.

Ela foi suspensa de seu trabalho na sede da equipe no Reino Unido e contestou as conclusões de um relatório independente sobre suas alegações.

As últimas novidades sobre o apelo

Um novo advogado foi designado para cuidar do recurso e deverá entrevistá-la nos próximos dias. Seu testemunho pode levar a novos questionamentos sobre Christian Hornerque é casado com Spice Girl Geri Halliwell.

Uma fonte da comunidade da Fórmula 1 estava ansiosa para discutir o assunto sob condição de anonimato.

“Ninguém quer que este assunto se prolongue desnecessariamente”, afirmou a fonte. “A Red Bull deixou claro que está comprometida com a transparência total assim que o processo de apelação for concluído. Eles são cautelosos para não comprometer a integridade do processo, mas uma vez resolvido, eles estarão preparados para abordar o problema abertamente.”

Apesar do desejo de transparência, é improvável que a Red Bull divulgue o relatório completo devido a acordos de confidencialidade assinados por ambas as partes envolvidas.

Além disso, a mulher apresentou uma queixa separada contra Christian Horner com a FIA, o órgão dirigente da Fórmula 1.