Namorada de Ryan Garcia deixada sozinha, vai para Miami Beach se bronzear sozinha

Grace Boor parece estar ganhando todos os holofotes depois de namorar Ryan Garcia. Ela foi flagrada com o boxeador logo após Garcia derrotar Devin Haney por nocaute. Ryan até comprou para Grace um anel espetacular avaliado em US$ 1,5 milhão.

A modelo e estrela do TikTok, Graça Boor, desta vez foi sozinha se bronzear na praia de Miami, em sua conta do Instagram ela compartilhou alguns clipes onde é vista aproveitando o sol, mas não está acompanhada do boxeador. Ela ainda gosta de sair para bronzear seu corpo esculpido e tonificado.

O modelo de estrela da mídia social acabou 2,7 milhões de seguidores em seu Instagram conta e mais 1,2 milhão de seguidores em seu TikTok conta.

Sua popularidade cresceu como resultado de ser vista muito amorosa com o boxeador Ryan Garcia em Miami.

O polêmico boxeador, que há poucos dias ficou noivo da atriz pornô Savannah Bond, foi flagrado namorando a modelo e influenciadora Grace Boor.

Os movimentos amorosos de Garcia são parecidos com o que ele faz nas redes sociais, nunca se sabe qual situação, imagem ou discurso Ryan Garcia surpreenderá seus seguidores com.