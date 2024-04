‘Não é confiança de Hill, mas arrogância’: Lutadores reagem ao nocaute de Alex Peireira sobre Jamahal Hill no UFC 300

Não há dúvida de que Alex Pereira é o campeão meio-pesado do UFC depois de derrotar o ex-campeão Jamahal Hill no primeiro round na luta principal do UFC 300.

Pereira calmamente acenou com um chute do árbitro Herb Dean no primeiro round, depois soltou seu gancho de esquerda, sua marca registrada, para derrubar Hill na tela. Depois de alguns punhos em martelo, Hill ficou inconsciente aos 3:14 do quadro de abertura.

Veja o que os lutadores disseram sobre Alex Pereira x Jamahal Hill, luta principal do UFC 300.

A preparação para essa luta não foi confiança para Hill, mas arrogância. Ele aprenderá com isso e será melhor. A ideia de que isso era uma incompatibilidade foi um erro para ele pensar. #UFC300 -Damien Brown (@beatdown155) 14 de abril de 2024

O toque da morte! Alex estava ajustando a conexão de esquerda desde o início. Jab após Jab no corpo e liberado na cúpula. Insano! Alex é incrível #UFC300 – “Wonderboy” Thompson (@WonderboyMMA) 14 de abril de 2024

Esse cara, cara! Inacreditável o que Alex Perreira fez! UFC 300 absolutamente entregue! #UFC300 -Daniel Cormier (@dc_mma) 14 de abril de 2024

Isso aí!!!

Posso dormir feliz esta noite

Parabéns Alex Pereira!!!! #UFC300 -Diana Belbita (@DianaBelbita) 14 de abril de 2024

Acena com o chute e passa a usar a mão esquerda assassina. Senhoras e senhores Alex Pereira. Selvagem absoluto. #UFC300 -Kenny Florian (@kennyflorian) 14 de abril de 2024