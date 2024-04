Nate Robinson detalha problemas de saúde em meio à espera pelo transplante de rim

Nate Robinsono ex-jogador da NBA conhecido por suas proezas, revelou uma atualização preocupante de saúde relacionada à insuficiência renal.

Revelado inicialmente em 2023, RobinsonA batalha do país contra esta condição permaneceu em grande parte privada, mas relatórios recentes sugerem uma mudança preocupante.

Stephen Curry desrespeitado por garoto que não agradeceu após assinar sua camisa

De acordo com Jake Nisse, do Daily Mail, Robinson está em diálise, que ele acredita ser crucial para sua sobrevivência no momento. No entanto, ele expressou incerteza sobre a capacidade do tratamento para sustentá-lo a longo prazo.

“Eu sei que não terei muito tempo se não conseguir um rim”, Robinson compartilhado.

“Sei que não terei muito tempo de vida. Então, só quero aproveitar ao máximo o máximo que puder.

“O corpo de algumas pessoas rejeita a diálise, e graças a Deus o meu aceita e eu posso viver. Se eu não fizesse diálise, provavelmente não viveria mais do que uma semana ou duas.”

A carreira de Robinson na NBA foi memorável?

Apesar de nunca ter alcançado o status de All-Star Nate Robinson tornou-se querido pelos fãs com seus feitos atléticos notáveis, especialmente devido à sua altura modesta de 1,70 metro.

Robinson NBA sua carreira durou 11 temporadas (2005-2016), durante as quais obteve reconhecimento por vencer três vezes o Slam Dunk Contest. Notavelmente, ele triunfou sobre adversários imponentes como Dwight Howard no icônico concurso de 2009.

Robinson soube de seus problemas renais pela primeira vez enquanto jogava pelo New York Knicks no início de sua jornada na NBA. Em entrevista recente ao canal do Playmaker HQ no YouTube, ele revelou que o diagnóstico ocorreu em 2006, durante seu segundo ano na liga. Apesar do problema de saúde, Robinson permaneceu determinado a se destacar em sua carreira no basquete.

Após sua gestão na NBA, Robinson estendeu sua carreira de jogador no exterior e na liga Big 3 antes de se aposentar do basquete profissional.

Seu legado como três vezes campeão do Slam Dunk Contest continua sendo uma conquista única na história da NBA, destacando seu impacto duradouro no esporte, apesar dos desafios físicos e das adversidades de saúde.