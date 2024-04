NC State March Madness: Quantas vezes o Wolfpack ganhou um campeonato de basquete universitário?

Tele Wolfpack do estado da Carolina do Norte estão indo para a Final Four da Divisão I da NCAA para homens e mulheres concorrerem a uma vaga no jogo do campeonato, mas quantas vezes eles venceram?

Os homens viajarão para o State Farm Stadium em Glendale, Arizona, com a chance de avançar para o jogo do campeonato se conseguirem superar Purdue. Se chegarem ao jogo final, tentarão conquistar o terceiro título.

Os homens conquistaram seus títulos em 1974 e 1983, o que significa que estão em uma jornada árida de 40 anos sem sucesso. Na verdade, esta é a terceira vez que eles passam da Elite Oito desde 1983 e apenas a sétima vez que chegam ao Sweet 16 desde então.

Portanto, oferece-lhes uma grande oportunidade que tentarão agarrar com as duas mãos. Os homens estão atualmente com uma estimativa de +2.000 para vencer, em comparação com os favoritos com -185, o que significa que é uma batalha difícil.

Para as mulheres, elas nunca conseguiram vencer o último jogo da temporada, mas agora estão a 48 minutos de uma chance de fazê-lo quando enfrentarem o invicto South Carolina Gamecocks, no dia 6 de abril.

Os galos de guerra venceu todos os seus jogos ao longo da temporada regular e até esta fase da pós-temporada e, como resultado, está fortemente cotado para percorrer todo o caminho para se tornar campeão nacional com -210.

Enquanto isso, o Alcateia estão muito atrás em +1200. Eles são considerados os menos prováveis ​​dos quatro times restantes de chegar até o fim.

O que aconteceu quando os homens venceram?

O primeiro jogo em 1974 viu o Woflpack saiu vitorioso sobre Marquette com uma vitória por 76-64 depois de eliminar por pouco a UCLA na fase anterior.

A vitória sobre a UCLA quebrou a série de sete títulos consecutivos como David Thompson foi eleito o jogador mais destacado do torneio sob a orientação de Norm Sloan.

Então, em 1983, eles percorreram todo o caminho novamente ao se tornarem campeões no The Pit em Albuquerque, Novo México, com uma vitória por 54-52 sobre o Pumas de Houston.

O jogo é famoso por Lorenzo Carlos‘ enterrada da vitória após uma desesperada Ave Maria por Dereck Whittenburg enquanto o relógio marcava zero.

Carlos bater a campainha para bater o Pumas e se tornar um campeão universitário e é amplamente considerado uma das maiores surpresas esportivas da história americana e frequentemente aparece nas coberturas de destaque da NCAA.