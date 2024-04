Ne-Yo diz que as pessoas deveriam ter permissão para se casar com vários parceiros, não para ele

Ne-Yo quer que o governo fique fora de sua vida amorosa… dizendo que acha que os polígamos deveriam ter permissão para se casar com várias pessoas – enquanto ficam de mãos dadas com seus dois parceiros!

Conversamos com o cantor e compositor no The Grove, em Los Angeles, na quinta-feira… e ele deixou seus sentimentos bem claros… adultos que consentem devem fazer o que quiserem em suas vidas amorosas, sem interferência do governo.