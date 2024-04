Netflix mergulha no mundo do pólo com novas séries do Príncipe Harry e Meghan Markle

Tele Duque e Duquesa de SussexPríncipe Harry e Meghan Markle, estão agitando mais uma vez, desta vez não no tapete vermelho, mas em nossas telas.

Meghan Markle não consegue impedir o Príncipe Harry de procurar e ajudar em uma aparição pública

Netflix produzirá dois projetos com Duque e Duquesa de Sussex

O casal poderoso, conhecido por sua filantropia e agora por sua carreira florescente na produção de TV, anunciou não um, mas dois novos projetos tentadores em parceria com Netflix.

O primeiro desses empreendimentos promete atormentar as papilas gustativas e inspirar trabalhos de jardinagem, assim como Meghan Markle assume o comando como curador e produtor executivo de uma série que celebra a arte de cozinhar e jardinagem.

Dirigido por Michael Steedcujo trabalho em Anthony Bourdain: partes desconhecidas conquistou audiências em todo o mundo e com Leah Haritonum produtor em Selena Gomez sucesso culinário Selena + Chefcomo showrunner, esta série será um banquete para os sentidos.

O caso de amor de Meghan com as artes culinárias está bem documentado, desde os seus dias de partilha de receitas nas redes sociais até aos seus esforços filantrópicos com o Cozinha comunitária Hubb.

Agora, ela está trazendo sua paixão para a telinha, prometendo aos espectadores uma visão íntima das alegrias da comida, da amizade e do entretenimento.

Show de pólo de Harry produzido pela equipe ‘Welcome to Wrexham’

Em paralelo, Príncipe Harry levará os espectadores ao emocionante mundo do pólo profissional, um esporte que lhe é caro.

A série, produzida em colaboração com Archewell Produções e Netflixvisa oferecer acesso sem precedentes à coragem e paixão por trás do jogo.

Com Milo Balaconhecido por Bem vindo a Wrexhamno comando como showrunner, o público pode esperar uma visão dos bastidores do cenário estético e social do esporte, revelando a dedicação necessária para competir no mais alto nível.

Embora títulos específicos e datas de lançamento ainda não tenham sido revelados, a expectativa já está aumentando para essas últimas adições ao repertório em expansão do Duque e da Duquesa.

Este anúncio segue o sucesso retumbante de projetos anteriores, incluindo as documentações íntimas Harry e Meghan e a série inspiradora Viva para liderarque cativaram o público em todo o mundo.

A parceria do casal com Netflix marca um capítulo significativo em sua jornada pós-real, permitindo-lhes aproveitar sua plataforma para contar histórias significativas e mudanças positivas.

À medida que continuam a traçar o seu próprio caminho, o Príncipe Harry e Meghan Markle estão a provar que o seu compromisso em fazer a diferença vai muito além dos limites das muralhas do palácio.