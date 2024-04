New York Yankees remarca confronto do Miami Marlins devido ao eclipse solar

Tele Ianques de Nova Iorque remarcaram o jogo de segunda-feira contra o Miami Marlins das 14h05 às 18h05 para acomodar um Eclipse solar deverá passar pela cidade de Nova York. Originalmente programado para começar pouco antes do eclipse, o novo tempo do jogo garante que os fãs não perderão o evento celestial. A decisão seguiu relatos de um repórter do Miami Herald sobre a transmissão dos Marlins anunciando a mudança de horário.

O eclipse está previsto para começar por volta das 14h10 e durar cerca de duas horas e 26 minutos, com pico de visualização às 15h15. Este evento raro, que se acredita ser o último eclipse solar nos EUA nas próximas duas décadas, lançará uma sombra sobre a cidade, escurecendo o céu.

“Depois de reconsiderar os desafios de jogar durante o eclipse solar de segunda-feira, incluindo possíveis atrasos no jogo, a Major League Baseball e os Yankees remarcaram o horário de início do jogo. Yankees-Marlins jogo no dia 8 de abril no Yankee Stadium, das 14h05 às 18h05″, dizia o comunicado do clube.

Um espetáculo para os fãs

Embora Nova York não esteja no caminho direto do eclipse, os espectadores podem prever que cerca de 90% do sol será bloqueado. Para comemorar a ocasião, o Ianques planeja distribuir especial Dia do Eclipse Solar Camisetas para os primeiros 15 mil participantes.

Enquanto isso, outros jogos da MLB agendados durante o eclipse, como o Rangers x Astros e Guardiões vs. White Soxnão será afetado, embora o Guardiões estão abrindo o Progressive Field mais cedo para que os fãs possam acompanhar o fenômeno.