NFL domina indicações ao Sports Emmy Award

Tele Liga Nacional de Futebol (NFL) mais uma vez demonstrou o seu domínio no mundo da radiodifusão desportiva, acumulando um impressionante 29 nomeações para o 45º Prêmio Emmy Esportivo Anual. Estas nomeações abrangem uma ampla gama de categorias, refletindo o compromisso da NFL com a excelência em todas as categorias. Rede NFL, Filmes NFLe o escritório da liga. O Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivasresponsável pelos prestigiosos prêmios, anunciou as indicações, destacando o conteúdo inovador e envolvente da liga.

Liderando o ataque está a aclamada série “NFL 360“, que garantiu 11 nomeações, tornando-o o programa individual mais indicado deste ano. Essa conquista ressalta a excelência e o impacto contínuos da feira nos últimos três anos, acumulando um total de 33 nomeações – um recorde para qualquer programa dentro deste período. “NFL 360” foi reconhecido em diversas categorias, incluindo Curta-metragem de destaque, curta-metragem de destaque, e muito mais, demonstrando sua versatilidade e profundidade na narrativa.

Filmes da NFLconhecido por sua narrativa cinematográfica e acesso aos bastidores, ganhou 15 nomeações. Os destaques incluem “Hard Knocks: campo de treinamento com o New York Jets” e o inovador Netflix Series “Quarterback”, produzido em colaboração com Omaha Productions e 2PM Productions. Essas nomeações afirmam a habilidade da NFL Films em cativar o público com sua perspectiva única sobre o esporte.

Entre as nomeações dignas de nota, “Kelce” sobre Vídeo principal se destaca no Excelente documentário longo categoria, apresentando a vida pessoal e profissional de uma das estrelas da NFL. Além disso, a cobertura da NFL Films de eventos icônicos como o Draft da NFL e a Super Bowl foi reconhecido por sua edição e apresentação excepcionais, capturando a emoção e a emoção desses momentos.

A cerimônia de premiação está marcada para acontecer no dia Terça-feira, 21 de maiono Jazz no Frederick P. Rose Hall do Lincoln Centeronde a NFL espera converter essas nomeações em vitórias, celebrando a criatividade, dedicação e paixão que envolvem a transmissão esportiva.

Lista completa de indicações ao Sports Emmy da NFL

Excelente especial ao vivo: Super Bowl LVIII – Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers

– Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers Excelente cobertura de eventos de edição: NFL Draft: The Pick Is In, NFL GameDay All Access – Super Bowl LVIII, Road to the Super Bowl

NFL Draft: The Pick Is In, NFL GameDay All Access – Super Bowl LVIII, Road to the Super Bowl Excelente edição especial: You Are Looking Live!

Excelente curta-documentário: NFL 360 – Desaparecido, NFL Films Presents – Lahainaluna High

NFL 360 – Desaparecido, NFL Films Presents – Lahainaluna High Excelente documentário longo: Kelce

Kelce Excelente série documental – serializada: Hard Knocks: Campo de treinamento com o New York Jets, Quarterback

Hard Knocks: Campo de treinamento com o New York Jets, Quarterback Excelente curta-metragem: NFL 360 – O chefe que caminhou pelo mar, NFL 360 – Heróis, NFL 360 – Milagre

NFL 360 – O chefe que caminhou pelo mar, NFL 360 – Heróis, NFL 360 – Milagre Excelente trabalho de câmera – formato resumido: NFL 360 – Heróis, presentes da NFL Films – Optex Lens

NFL 360 – Heróis, presentes da NFL Films – Optex Lens Excelente trabalho de câmera – formato longo: Hard Knocks: campo de treinamento com o New York Jets

Hard Knocks: campo de treinamento com o New York Jets Edição Excelente – Formato Resumido: NFL 360 – O Chefe que Andou no Mar, NFL 360 – Heróis

NFL 360 – O Chefe que Andou no Mar, NFL 360 – Heróis Excelente edição em formato longo: Hard Knocks: Campo de treinamento com o New York Jets, Kelce

Campo de treinamento com o New York Jets, Kelce Prêmio Dick Schaap de Melhor Redação – Formato Resumido: NFL 360 – O chefe que caminhou pelo mar, NFL 360 – Ainda aqui

NFL 360 – O chefe que caminhou pelo mar, NFL 360 – Ainda aqui Redação excelente – formato longo: Hard Knocks: campo de treinamento com o New York Jets

Hard Knocks: campo de treinamento com o New York Jets Excelente áudio/som – Pós-produzido: NFL 360 – Heróis, Quarterback

NFL 360 – Heróis, Quarterback Excelente Design Gráfico – Especialidade: NFL 360 – O chefe que caminhou pelo mar

NFL 360 – O chefe que caminhou pelo mar Prêmio George Wensel de Realização Técnica: Toy Story Funday Futebol

Toy Story Funday Futebol Excelente conteúdo de serviço público: Futebol de bandeira juvenil – vamos jogar

Futebol de bandeira juvenil – vamos jogar x|Mundo NFL Originals — El Sueno de Cieneguitas

Esta extensa lista de nomeações não só destaca o amplo espectro de conteúdo de qualidade da NFL, mas também o seu papel como pioneira na mídia esportiva, estabelecendo padrões de excelência e inovação.