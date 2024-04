NFL Draft 2024 Picks Round 1: Quem foram os jogadores convocados durante a primeira rodada deste ano?

Tnoite mais importante da entressafra da NFL, começou em Detroit com o Tapete Vermelho Draft da NFL de 2024, onde as maiores estrelas da noite exibiram seu melhor estilo antes de descobrirem seu destino no futebol profissional.

Caleb Williams diz ao Chicago Bears quem escolher no Draft da NFL

O 89ª edição do Draft da NFL, que reuniu mais de 275.000 pessoas No centro Detroitverá 257 clientes potenciais seja selecionado ao longo de 3 dias cheios de incertezas.

Analistas estimam que o evento deste ano poderá ter os jogadores mais ofensivos já selecionados na primeira rodada.

Depois de todos os rascunhos e artigos de opinião dominarem as manchetes, esses homens foram os primeiros 32 seleções sobre Quinta-feira à noite em Detroit.

Primeira Rodada do Draft da NFL de 2024

Escolha 1: Caleb Williams-Ursos de Chicago

Escolha 2: Jayden Daniels-Comandantes de Washington

Escolha 3: Drake Maye-Patriotas da Nova Inglaterra

Escolha 4: Marvin Harrison Jr.-Cardeais do Arizona

Escolha 5: Joe Alt-Carregadores de Los Angeles

Escolha 6: Malik Nabers-Gigantes de Nova York

Escolha 7: JC Latham-Titãs do Tennessee

Escolha 8: Michael Penix Jr.-Falcões de Atlanta

Escolha 9: Roma Odunze-Ursos de Chicago

Escolha 10: JJ McCarthy-Minnesota Vikings

Escolha 11: Olumuyiwa Fashanu-Jatos de Nova York

Escolha 12: Bo Nix-Denver Broncos

Escolha 13: Brock Bowers-Invasores de Las Vegas

Escolha 14: Produções de riso-Santos de Nova Orleans

Escolha 15: Laiatu Latu-Colts de Indianápolis

Escolha 16: Byron Murphy II- Seattle Seahawks

Escolha 17: Dallas Turner-Minnesota Vikings (Via negociação com Jaguares de Jacksonville)

Escolha 18: Amarius Mims-Cincinnati Bengals

Escolha 19: Jared Verse– Rams de Los Angeles

Escolha 20: Troy Burial-Pittsburgh Steelers

Escolha 21: Chop Robinson-Golfinhos de Miami

Escolha 22: Quinyon Mitchell-Filadélfia Eagles

Escolha 23: Brian Thomas Jr.-Jaguares de Jacksonville

Escolha 24: Terrion Arnold-Leões de Detroit (Através de comércio com o Dallas Cowboys)