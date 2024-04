NFL Draft Order 2024 Dia 2: Qual é a ordem para a 2ª e 3ª rodada esta noite?

Tele Draft de 2024 da NFL A primeira rodada ocorreu na quinta-feira, 25 de abril, com as rodadas 2 e 3 na sexta-feira, 26 de abril, e as rodadas 4 a 7 no sábado, 27 de abril. O draft é realizado em Detroit, especificamente no centro da cidade, incluindo o premiado Campus Martius Park e Hart Plaza.

O Draft da NFLA segunda e terceira rodadas começam às 19h de sexta-feira, seguidas pelas rodadas 4 a 7 ao meio-dia de sábado. O draft é transmitido pela ABC, ESPN, ESPN2, ESPN Deportes e NFL Network.

Caleb Williams diz ao Chicago Bears quem escolher no Draft da NFL

Aqui está a ordem para a segunda e terceira rodada do Draft:

2 ª rodada

33- Carolina Panteras

34- Patriotas da Nova Inglaterra

35- Cardeais do Arizona

36- Comandantes de Washington

37- Carregadores de Los Angeles

38- Titãs do Tennessee

39- Carolina Panthers (do NY Giants)

40- Comandantes de Washington (de Chicago)

41- Green Bay Packers (dos jatos de NY)

42- Houston Texans (de Minnesota)

43- Falcões de Atlanta

44- Invasores de Las Vegas

45- New Orleans Saints (de Denver)

46- Indianápolis Colts

47- New York Giants (de Seattle)

48-Jaguares de Jacksonville

49- Cincinnati Bengals

50- Philadelphia Eagles (de Nova Orleans)

51-Pittsburgh Steelers

52- Los Angeles Rams

53- Filadélfia Eagles

54-Cleveland Browns

55- Golfinhos de Miami

56-Dallas Cowboys

57- Tampa Bay Buccaneers

58- Green Bay Packers

59-Houston Texans

60- Notas de búfalo

61- Leões de Detroit

62-Baltimore Ravens

63- São Francisco 49ers

64- Chefes de Kansas City

Rodada 3