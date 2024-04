NFL Draft Red Carpet 2024: Caleb Williams, JJ McCarthy e todos os destaques do tapete vermelho

TO dia mais esperado da entressafra da NFL chegou. O Draft de 2024 da NFL está programado para começar no centro da cidade Detroit.

As maiores estrelas do futebol universitário participarão do Draft da NFLmas antes que as equipes comecem a selecionar seus recrutas, os jogadores acertam o tapete vermelho no Teatro Fox para mostrar seu estilo e dar seus últimos comentários antes de se juntarem oficialmente aos profissionais.

Confira os melhores looks dos personagens principais noite de rascunho.

Caleb Williams, QB- USC

O quarterback da USC, Caleb Williams, foi um dos primeiros candidatos a chegar ao Draft de 2024 da NFLLAPRESSE

Drake Maye, QB-UNC

Malik Nabers, WR-LSU

Marvin Harrison Jr., WR – Estado de Ohio

Terrion Arnold, CB – Alabama

O cornerback do Alabama, Terrion Arnold, atingiu o tapete vermelho do Draft de 2024 da NFLLAPRESSE

Jayden Daniels, QB-LSU

Laiatu Latu, DE-UCLA

Darius Robinson, Edge-Missouri

Darius Robinson, do Missouri, posa no tapete vermelho antes da primeira rodada do draft da NFLLAPRESSE

Dallas Turner, Edge – Alabama