NFL ‘monitora’ acidente de carro supostamente envolvendo o veículo de Rashee Rice

A NFL diz que está de olho Arroz Rashee … isso depois que um de seus veículos foi supostamente envolvido em um grande acidente de carro em Dallas no sábado.

Um porta-voz da liga disse TMZ Esportes na terça-feira eles estão “monitorando” a situação… embora nenhum detalhe adicional sobre a investigação sobre o assunto tenha sido fornecido.



31/03/24

Como informamos anteriormente, dois carros de última geração – um Lamborghini e um Corvette – causaram um enorme acúmulo em uma via expressa no fim de semana, depois de serem vistos entrando e saindo do trânsito em alta velocidade. Nenhum dos passageiros dos carros, dizem os policiais, permaneceu no local para ver se alguém precisava de ajuda médica.

De acordo com Notícias da manhã de Dallasum dos veículos envolvidos estava registrado em nome de Rice… e os policiais estavam procurando ativamente falar com ele após o acidente, embora a estrela do Chiefs não tenha sido formalmente acusada de um crime.

O advogado do jovem de 23 anos disse em comunicado na tarde de segunda-feira que o wide receiver estava cooperando com as autoridades locais. Os policiais também confirmaram que estiveram em contato com o advogado de Rice… “mas não conduziram entrevistas com indivíduos potencialmente envolvidos no acidente de sábado”.



KCMO

Quanto a Kansas City, presidente da equipe Marco Donovan disseram em um programa de rádio local na manhã de segunda-feira que estão trabalhando para “chegar ao fundo de tudo”.

“Reuniremos os fatos”, acrescentou, “e então reagiremos de acordo”.