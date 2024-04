Nick Cannon anda pela cidade para comemorar a Páscoa com todas as 12 crianças

Nick Canhão foi o melhor coelhinho da Páscoa deste ano – mas em vez de ovos, ele entregou o tempo do papai para todos os 12 filhos… documentando toda a jornada épica.

O apresentador de TV de longa data deu tudo de si neste fim de semana… vestindo uma fantasia de coelho enquanto andava pela cidade para garantir que toda a sua ninhada – que inclui filhos de 6 mulheres diferentes – tivesse QT com ele… e, aparentemente, parece que ele teve sucesso.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

As coisas começaram no sábado quando ele passou por aqui Gravatas Breestá em casa para relaxar com seu filho de 1 ano, Amor Lendário … com NC postando algumas fotos lindas dele com o menino.

No domingo de Páscoa, Nick estava ainda mais em movimento… enquanto compartilhava uma foto de seus filhos com Brittany Bell – Golden Sagon, Rainha Poderosa e Rise Messiah – junto com a legenda, “Feliz Páscoa do Papai Coelhinho!!”

Ele então seguiu para LaNisha Coleestá em casa para rolar no quintal fantasiada com sua filha de 1 ano, Canhão de Coleta de Gelo Ônixpara uma sessão de fotos de Páscoa.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Nick então passou para Abby De La Rosaé o lugar para manter as fotos da família rolando com seus três filhos adoráveis ​​​​- Beautiful Zeppelin, Zion Mixolydian e Zillion Heir.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

NC também não se esqueceu de seu falecido filho Zen, aliás, que faleceu de câncer no cérebro com apenas 5 meses de idade em 2021 … prestando homenagem a ele ao sediar a estravagância Zen’s Light Easter Egg no St. Hospital Infantil de Mary, ao lado de Alyssa Scott.

Suas festividades de Páscoa foram um assunto de família por completo … porque ele também foi acompanhado no evento do hospital por seus gêmeos de 12 anos, Moroccan Cannon e Monroe Cannon – que ele divide com sua ex, Mariah Carey.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.