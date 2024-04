Nicki Minaj e Sneaker Company Loci lançam tênis personalizados

Na sexta-feira, Nicki e a marca britânica LØCI oficializaram sua parceria e lançaram seus calçados Pink Friday com um lançamento futurista e revelaram um tênis casual rosa de cano baixo com cadarços vermelhos e um retrato da caneca de Nicki selado na língua.

Ela está fazendo com que os fãs se tornem veganos por design… os sapatos custam entre US$ 185 e US$ 200 e são feitos de milho não alimentar e outros materiais reciclados.