Nicola Coughlan, estrela de ‘Bridgerton’, exigiu menos nudez para que seus pais pudessem vê-la

Ón 16 de maio, a primeira parte da terceira temporada de ‘ Bridgerton’, a série dramática americana baseada nos romances de Júlia Quinnque tem feito um tremendo sucesso desde sua estreia na plataforma, terá estreia na Netflix.

A terceira leva de episódios contará a história do caso de amor entre Penélope Featherington e Colin Bridgerton.

Espera-se que algumas cenas atrevidas contem a história do romance. Porém, uma das protagonistas fez um pedido curioso ao produtor do programa: Nicola Coughlan, que interpreta Penélope em ‘Bridgerton’. A atriz irlandesa teria exigido uma versão da série com menos nudez para que seus pais pudessem assisti-la.

Durante uma entrevista para a rádio SiriusXm Hits 1, Coughlan explicou o motivo de seu pedido. Segundo ela, sua família é muito católica e por isso pediu uma versão alternativa para todos os públicos. A performer se refere não apenas às cenas de sexo, mas também à linguagem utilizada em alguns trechos da série.

Nicola Coughlan pede uma versão alternativa de ‘Bridgerton’

Além disso, Nicola Coughlan revelou que é uma condição que foi colocada em seu contrato: “Está literalmente escrito no meu contrato. As pessoas pensam que estou brincando (…) Crescemos católicos irlandeses.

A performer também revelou a reação da mãe ao ver o programa pela primeira vez: “Não esperava que ela fosse tão ousada. Cerca de dois minutos do primeiro episódio, sai um burro, A bela bunda de Jonathan Bailey. E ela disse: ‘O que é isso? Mas agora ela acha que é fantástico e hilário..”

Quando a terceira temporada de ‘Bridgerton’ estreia

A terceira temporada da série estreia em 16 de maio na Netflix. No entanto, está dividido em duas partes, pelo que o segundo lote de episódios estará disponível a partir de 13 de junho.