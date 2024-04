Nike revela novo logotipo alienígena para Wembanyama, um jogador de outra galáxia

Nike revelou um novo logotipo marcante para a sensação do basquete Victor Wembanyamacapturando apropriadamente o talento extraordinário dos jovens incentivo de São Antônio prodígio.

Revelado durante o recente eclipse solar total, o logotipo mostra O animalhabilidades sobrenaturais com um design que evoca uma presença extraterrestre.

Numa campanha de marketing fascinante, a Nike apresentou o logótipo, apresentando uma figura alienígena incorporada numa bola de basquetebol ao lado dos icónicos símbolos swoosh da Nike.

A inauguração aconteceu em um vídeo cativante, destacando O animala personalidade única e sua ascensão meteórica no mundo do basquete.

O conceito do logotipo originou-se de O animal ele mesmo, que possui uma paixão pelo desenho. Durante as festividades do All-Star, ele mostrou seu talento artístico criando um design personalizado para seus tênis Nike, que chamou a atenção por sua criatividade e originalidade.

Agora, o logotipo se concretizou, incorporando a essência da O animalsuas habilidades incomparáveis ​​na quadra.

Brilhando na NBA

Com 2,24 metros de altura, O animal já fez sucesso no mundo do basquete, ganhando elogios como um dos talentos mais promissores de sua geração.

Com estatísticas notáveis ​​com média de 21,3 pontos, 10,7 rebotes e 3,6 bloqueios por jogo, o pivô de 20 anos consolidou seu status como uma estrela da NBA em formação.