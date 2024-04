Nikki Bilderback está aberta para a sequência de ‘Bring It On’ se o elenco original concordar

Uma sequência de “Bring It On” parece mais possível a cada dia Kirsten Dunst até falando sobre isso… e outro membro do elenco nos disse que ela usaria seus pompons novamente… com uma condição.

Nikki Fotos — Quem interpretou Whitney no filme de sucesso de 2000 – disse ao TMZ … ela com certeza faria uma sequência, desde que viesse com um bom roteiro e as outras mulheres assinassem.

NB diz que o filme precisa se manter porque muitas gerações de fãs o amam. Ela diz que recebe fãs de 12 a 50 anos dizendo o quanto eles amam o filme… e ela não quer decepcioná-los.

Nikki também tem conexões com o elenco original, acrescentando que ela ainda conversa regularmente com Clara Kramer – que interpretou sua melhor amiga Courtney no filme – e costumava sair com Gabrielle União o tempo todo. Então, se o estúdio precisa de alguém para entrar em contato, parece que Nikki é a namorada deles!

Quanto ao que ela acha que sua personagem está fazendo… Nikki diz que acha que Whitney ainda é a melhor amiga de Courtney e imagina uma sequência centrada em uma reunião do ensino médio – bastante apropriada, já que o filme em si serviria como uma grande reunião.

Como mencionamos, Dunst também está falando sobre a ideia… andaimes Entretenimento hoje à noite ela concordaria, desde que não fosse constrangedor – um pedido bastante justo, temos que dizer.

Embora o estúdio tenha feito várias sequências de ‘Bring It On’ ao longo dos anos, eles não apresentaram nenhum membro do elenco original… então, uma reunião constituiria a primeira sequência verdadeira.