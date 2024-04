Nikola Jokic se apaixona pelo ‘incrível’ DJ Burns enquanto ele guia o NC State até a Final Four

Taqui não houve muitas histórias de Cinderela neste ano Torneio da NCAAmas Estado NC certamente se qualifica. Principalmente depois de derrubar Duque e alcançando seu primeiro Últimos quatro desde 1983.

O Wolfpack nunca deveria estar no torneio. A única maneira de conseguir isso era vencendo o Torneio ACC como a 10ª semente. Eles bateram Louisville, Siracusa e Duque antes de atordoar Virgínia com uma campainha que empata o jogo e uma vitória no OT. Então eles bateram com facilidade a semente de cima, UNC.

Nikola Jokic chama DJ Burns de “incrível”

A chave em tudo isso foi DJ Queimadurasuma transferência de Winthrop em 2022, que ganhou muitos fãs devido ao seu baixo pós-jogo em 6-9, 275 libras. Um desses fãs é o atual MVP e campeão da NBA, Nikola Jokić.

Ele é incrível. Acho ele tão habilidoso, principalmente canhoto, adoro fazer canhoto. Parece que os companheiros gostam de jogar com ele. Tem que ser um cara legal.

Jokic disse que estava atrasado para a entrevista coletiva porque estava assistindo ao NC Estado-Duque jogo. Se Jokic gosta das habilidades de Burns, é provável que ele veja muitas de suas próprias características no jogador universitário de 23 anos.

Ambos os jogadores são grandes, mas muito habilidosos em termos de estilo de jogo. Gostam de passes e conseguem vencer os defensores com diversos movimentos ofensivos.

Jokic e Burns juntos no Nuggets de Denver seria uma TV obrigatória.