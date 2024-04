Ninguém se importa com o bem-estar de Mike Tyson antes da luta contra Jake Paul?

Taqui parece haver uma aceitação geral de que Mike Tyson pode assumir 100% Jake Paulo quando eles lutam em julho, apesar de sua idade. O ex-campeão dos pesos pesados ​​já está com 58 anos e não deveria lutar contra um jovem boxeador. Mesmo que Jake não seja considerado um profissional, seu cartel tem a maioria de suas vitórias por nocaute. Com isso em mente, muitos se perguntam se os poderes do boxe estão fazendo seu trabalho ao permitir que lutas como essas aconteçam. Jake Paul tem essa vantagem de idade, mas não tem a experiência que Mike Tyson tem. A família do ex-campeão inicialmente ficou preocupada com os perigos de levar uma pancada na cabeça de um jovem boxeador, mas a oferta era grande demais para ser recusada.

O último vídeo de Mike Tyson causa medo em Jake Paul e revela um progresso notávelTwitter

Mike Tyson ainda seguirá em frente com a luta, apesar das preocupações

Embora tenha havido declarações de presidentes de conselhos de boxe, nenhum deles jamais tentou impedir a luta. Houve tentativas de torná-lo um jogo amador, mas ambos Mike e Jake vêm pressionando para que seja uma luta profissional. Não saberemos como isso vai acontecer até que experimentemos a luta entre eles dentro do ringue. Mas a natureza irresponsável de permitir que esta luta ocorra em geral é o que preocupa as pessoas. Especialmente Mike Tyson fãs, que o amam e estão profundamente preocupados com um possível ferimento na cabeça que ele poderia sofrer em sua idade. Afinal, estamos falando de uma briga entre um jovem boxeador e um senhor idoso.

Não importa quantos vídeos de treinamento veremos Mike Tyson parecendo rasgado e apto para a luta. Também, Jake Paul o medo não pode ser considerado genuíno porque ele sabe que tem aquela vantagem juvenil sobre Mike. Isso não é como Logan Paul lutando contra um Floyd Mayweather muito mais jovem que ainda poderia competir como profissional. Tyson está chegando aos 60 anos e ninguém tentou impedi-lo de cometer o que provavelmente pode se transformar em uma tragédia e é definitivamente um erro da parte de todos. Embora as pessoas provavelmente gostem dessa luta, a adrenalina e o medo de testemunhar uma tragédia permanecerão presentes até o sinal final tocar.