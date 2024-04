Notícias da MLB: MLBPA culpa o relógio de arremesso pela ‘epidemia de lesões’ entre os arremessadores da MLB

Shane Bieber, do Cleveland Guardians, abriu a conversa sobre a relação entre a lesão do arremessador e o relógio do arremesso depois que ele revelou recentemente que precisará Cirurgia de Tommy John, enquanto isso, o ás do Atlanta Braves Spencer Strider também pode precisar dele depois que foi revelado que ele sofreu danos no ligamento colateral ulnar em seu braço de arremesso.

O que diz a declaração da MLBPA?

Ao mesmo tempo, outros arremessadores de alto calibre também foram incomodados ou podem precisar da temida lista de Tommy John, incluindo Sandy Alcantara, Walker Buehler, Shane McClanahan, Gerrit Cole, e Robbie Raioe outros que infelizmente estão na lista de feridos.

Diante desta ‘epidemia’ de lesões entre arremessadores, a Major League Baseball Players Association (MLBPA), divulgou um comunicado e criticou MLB e a imposição de redução do cronômetro de arremessos para esta temporada de 2024, apesar da oposição unânime dos jogadores.

Em comunicado, mencionam que apesar das preocupações manifestadas pelos jogadores, a MLB as ignorou e, segundo eles, tem contribuído para lesões do arremessador.

MLBPA o presidente Tony Clark enviou um comunicado de imprensa via X em espanhol e inglês “Apesar da oposição unânime dos jogadores e das preocupações significativas com a saúde e segurança, o gabinete do comissário reduziu a duração do relógio de lançamento em dezembro passado, apenas uma temporada depois de impor a mudança de regras mais significativa em décadas.”

A declaração continuou: “Desde então, as nossas preocupações sobre o impacto na saúde da redução do tempo de recuperação apenas se intensificaram”. “A falta de vontade da liga até agora em reconhecer ou estudar os efeitos destas mudanças profundas é uma ameaça sem precedentes ao nosso jogo e aos seus bens mais valiosos, – os jogadores”

Houve 31 cirurgias de Tommy John somente em 2023em comparação com uma média anual de 25,4 cirurgias desde o início da temporada de 2014.