Fvermes Estrela da MLB JJ Hardy se viu envolvido em uma disputa entre vizinhos sobre seu projeto de quintal – um campo de beisebol em miniatura. Morando em Chandler, Arizona, ResistenteOs planos de construção do campo geraram reclamações de um vizinho, Langque descobriu o empreendimento somente depois de ver postes de 20 pés sendo instalados.

As reclamações de Lang

O problema aumentou quando foi revelado que Resistente não obteve as licenças necessárias para a construção. Apesar de residir em uma área isenta das regras da associação de proprietários, Hardy ainda precisa cumprir as regulamentações do condado em relação à altura e distância. Lang expressou frustração, enfatizando a importância de ser ouvido no processo.

“Todo mundo tem o direito de desfrutar de seu próprio quintal, mas isso é algo que está além do que é razoável esperar que seus vizinhos tolerem”, Apenas Pam disse KPHO.

“Não me inscrevi para morar próximo a um campo de beisebol. É como um comercial, como morar próximo ao Top Golf, você sabe.

“Há uma injustiça inerente nisso, uma injustiça porque ele pode fazer o que quiser porque é uma ilha do condado, e eu não posso. Não tenho recurso porque estou sujeito a todas essas regras neste HOA.

“É muito decepcionante e frustrante que tudo o que posso fazer seja registrar uma reclamação e esperar que alguém no condado queira me ouvir”.

Resistente tem até 22 de abril para garantir as licenças necessárias para evitar possíveis consequências por parte das autoridades do condado. Enquanto isso, ResistenteA família não quis comentar o assunto. Hardy, conhecido por suas passagens pelo Milwaukee Brewers, Minnesota Twins e Baltimore Oriolesaposentou-se em 2017 após uma carreira condecorada, incluindo duas seleções All-Star e três prêmios Gold Glove.