Novas fotos de Taylor e Travis se beijando no meio da multidão do Coachella

Taylor Swift dar Travis Kelce decidiu fazer um tour de beijos no Coachella… com a dupla se beijando no meio da multidão desta vez.

TMZ obteve fotos exclusivas desta nova e apaixonante sessão de PDA… e está claro como o dia – esses dois pombinhos são absolutamente loucos um pelo outro!!!

Confira as fotos… Taylor e Travis estão bem expostos aqui, totalmente envolvidos nos lábios um do outro – sem nenhuma preocupação no mundo, pelo que podemos ver.

Aguardando sua permissão para carregar o TikTok Post.

Não é exatamente um choque, dado o número de lugares onde eles foram vistos se pegando no sábado… como relatamos, o vídeo capturou o casal se beijando e dançando nos bastidores durante Jack Antonoff dar Tempero de geloperformances, absolutamente apaixonadas no clipe.

Aguardando sua permissão para carregar o TikTok Post.

E, vídeo vazou de os dois estão se dando bem no Neon Carnival do Coachella – uma festa apenas para convidados repleta de algumas das maiores celebridades do mundo – mas o casal parecia feliz em manter sua própria companhia.

Ambos os vídeos foram tirados para longe… com o casal meio que se escondendo em um canto, em vez de se beijar em voz alta e orgulhosa para que todos vissem. Essas novas fotos são muito mais exageradas – uma declaração pública de seu amor.

Parece que T-Swift e Killa Trav não estão desacelerando nem um pouco em seu relacionamento… aproveitando essas últimas semanas totalmente focados um no outro antes de Taylor voltar para sua turnê “Eras”.

Lembre-se… a dupla também peguei sushi em Los Angeles na sexta à noite – então, parece um fim de semana totalmente romântico para o casal namorado da América.