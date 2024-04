Novo álbum country de Beyoncé recebe aprovação de Chris Young e Shooter Jennings

Alguns grandes nomes da música country não estão apenas abraçando Beyoncé novo álbum do, eles também acham que é um ponto de inflexão para o gênero… e é por isso Chris Jovem está convidando-a para entrar em estúdio com ele.

Conversamos com Chris em Nova York, e ele nos disse que adora o álbum “Cowboy Carter” de Bey – especialmente Dolly PartonA introdução de é a nova versão de “Jolene”. Como ele disse, a aventura de Beyoncé no cenário country prova que a indústria é mais acolhedora agora do que antes.