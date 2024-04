Novo ângulo de Ricky Martin no show da Madonna prova que ele teve 100% de ereção

Reproduzir conteúdo de vídeo



Ricky Martin 100% sementes para ter uma ereção em Madonano programa do fim de semana passado – embora possa não ter ficado claro no início … este novo vídeo quase não deixa dúvidas.

Confira este vídeo que obtivemos e que captura o momento erótico do show de domingo em Miami – onde Rick estava no palco com Madge e teve muito contato próximo com seus dançarinos durante o segmento “Vogue” de seu show… onde ela e um convidado julgue-os.

Como você pode ver nesta filmagem – filmada de um ponto de vista muito mais próximo e em um ângulo ligeiramente diferente – Ricky, de fato, parece ficar excitado durante a massagem sexy.

O único dançarino que está mais próximo de Ricky parece realmente bater o rosto e a cabeça na virilha do cara – e o corpo de RM reage um pouco a isso … ou seja, um pouco de latejamento e empurrão por baixo das calças – isso é certamente o que parece de qualquer maneira daqui.



Lembre-se… o próprio Ricky postou o vídeo original isso o mostrou no palco – e a princípio não ficou claro se ele estava com tesão ou se havia algo estranho acontecendo com suas calças.

Foi meio que uma ilusão de ótica… mas agora, com esse novo ponto de vista, fica claro o que estava acontecendo. Considerando que o cara na frente estava fazendo contato com Rick – sem mencionar o fato de que ele estava literalmente se abanando lá em cima – não há quase nenhuma dúvida… RM estava de cabeça para baixo, de dentro para fora.

Um último detalhe sobre isso que torna tudo ainda mais hilário… Alex Rodríguez dar Chris Rocha estavam no meio da multidão naquela noite – e disseram que eles capturaram o momento de Ricky!

Nenhuma palavra sobre o que eles acharam disso… mas eles definitivamente estavam prestando atenção, assim como todos os outros presentes naquela noite.