Novo programa de Meghan Markle e Príncipe Harry conta com Serena Williams

Meghan Markle dar Príncipe HarryO novo empreendimento da Netflix já está estourando com o poder das estrelas … porque as primeiras filmagens viram Serena Williams andando com a dupla!

Os Sussex estavam em Miami filmando seu novo programa para a Netflix sobre o mundo do pólo … participando do Royal Salute Polo Challenge na sexta-feira.

Confira as fotos… Harry está todo vestido com seu uniforme de pólo – pronto para montar em um cavalo e marcar alguns pontos com câmeras prontas para cobrir tudo.

Meg, por sua vez, está pronta para o verão – deixando a brisa soprar na saia de seu vestido leve de verão… e ela meio que combina com Serena também, embora a lenda do tênis não tenha ficado tão monocromática com seu ajuste.

Aliás, não está claro se Serena realmente estará no show ou apenas visitando seus dois amigos… mas, de qualquer forma, Williams está apoiando o Casal Real.

PH está claramente feliz em ver SW… envolvendo-a em um grande abraço quando ela chega – o que não é exatamente surpreendente, dado o quão próximos ela e Markle são.

Se você não sabe… Meghan e Serena se conheceram no Super Bowl de 2010 – antes de realmente iniciarem uma amizade quatro anos depois, em 2014.

Na verdade os dois são tão unidos que Serena até recebeu o convite de casamento em 2018 chegando com o marido Alexis Ohanian.

Aliás… esse novo show de polo é Um de dois Meghan e Harry estão fazendo para a Netflix. Como informamos, eles assinou um acordo de US$ 100 milhões em 2020 para produzir conteúdo para a gigante do streaming.