Novo vídeo mostra a reação instantânea de Max Holloway nos bastidores após o lendário nocaute de Justin Gaethje

Max Holloway é de fato um verdadeiro BMF.

O ex-campeão peso pena do UFC e recém-nomeado candidato ao peso leve divulgou um vídeo dos bastidores na segunda-feira, documentando o antes e o depois de sua agora lendária luta no UFC 300 contra Justin Gaethje. A filmagem, publicada no canal de Holloway no YouTube, mostra a chegada de Holloway à T-Mobile Arena de Las Vegas ao lado de sua equipe, uma troca amigável com o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, durante o aquecimento e a reação imediata de Holloway após seu nocaute inacreditável sobre Gaethje.

Apesar de estar bem à frente no placar, Holloway chamou Gaethje para o centro da jaula nos 10 segundos finais da luta e iniciou uma troca furiosa, conseguindo um nocaute icônico aos 4:59 do terceiro round para vencer o cerimonial do UFC “ Cinto BMF”.

Assista à jornada de Holloway acima.

“Esses últimos 10 segundos foram para você. Durante toda a semana, você me disse: ‘Apenas jogue’”, disse Holloway ao telefone, sentado na tenda médica dos bastidores, imediatamente após a luta. “A semana toda. Eu estava machucando ele, estava machucando, mas foder um leão ferido é mais perigoso. Cada vez que eu o machucava, ele tinha uma expressão maluca. Eu estava tipo, ‘Foda-se isso. Não estou tentando nada idiota.

Holloway é hoje um dos principais candidatos tanto no peso pena quanto no peso leve, tendo chamado a atenção do campeão peso pena do UFC, Ilia Topuria. Em entrevista na segunda-feira com O show de Pat McAfeeHolloway comparou lutar contra Gaethje a “passar pelos portões do inferno”.